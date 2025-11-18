Las familias de la escuelina del Quirinal, indignadas con el recorte del horario La falta de educadoras obliga a tomar una medida que trastoca la conciliación laboral y familiar

Las familias con hijos matriculados en la escuela de 0 a 3 del Quirinal están indignados mientras la concejalía de Educación se las ingenia para tratar de agilizar la solución a un problema que, por lo pronto, obligará a recortar el horario escolar desde este miércoles día 19. El horario de funcionamiento hasta nuevo aviso será de 8 a 15 horas en lugar de 7.30 a 16 horas. Es la decisión salomónica adoptada por la dirección ante la imposibilidad de poner parche alguno a la baja de cinco de las dieciocho educadoras que conforman la plantilla.

«Lo hemos valorado todo, incluso juntar aulas, pero con niños y niñas tan pequeños es diferente porque están acostumbrados a sus educadoras y cualquier cambio lo notan. Al final no nos ha quedado otro remedio», explica Daniel Blanco, el director de una escuela que, también a partir del miércoles, contará con las dos educadoras que conforman el personal de apoyo que habitualmente trabaja en las escuelas de La Toba y La Magdalena. No es la primera vez que se hace, pero en esta ocasión su estancia será más larga puesto que en las otras dos escuelas tienen la plantilla completa.

Desde la concejalía de Educación explican que los trámites administrativos para cubrir bajas no son tan rápidos como les gustaría, pero además se da la circunstancia de que estas bajas se están produciendo de golpe. Por ejemplo, la semana pasada se notificaron las de tres educadoras a las que llamó el Principado para su red de escuelas.

Mientras se trata de dar una respuesta, las familias protestan por un recorte de horario que dudan, incluso, que sea legal. «¿Cómo nos arreglamos ahora nosotras de un día para otro? No podemos recortar nuestro horario de trabajo. Aunque trabajes para la función pública, tienes que advertir el cambio con unos días de antelación?», se lamentan.

Reprochan especialmente los anuncios a bombo y platillo de la red de escuelas públicas que luego presentan carencias de personal. «Nos abocan a ir a las privadas y no todo el mundo se lo puede permitir», señalan. Advierten que esta situación puede además hacer mella en la plantilla que queda, por el estrés de la situación.

