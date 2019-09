Las familias de Valgranda rechazan el rediseño del parque Margarita Nelken Nuevos juegos instalados en el parque de Valgranda, dirigidos a niños de doce años. / OMAR ANTUÑA Consideran peligrosa la nueva zona de juegos, pensada para niños de más de seis años, y piden toboganes para los pequeños S. GONZÁLEZ AVILÉS. Lunes, 16 septiembre 2019, 01:31

El parque Margarita Nelken de Valgranda luce renovado desde principios de mes. El Ayuntamiento ejecutó un rediseño integral de la zona de juegos que ahora las familias que acuden a ella rechazan por «peligrosa». Los montajes instalados no convencen, pues «están pensados para niños de más de seis años».

Ahora mismo este parque cuenta con un columpio nido, un columpio con dos asientos para bebé, un columpio con asiento plano y asiento de integración, un balancín con dos asientos y una estructura de juegos. «Los niños pequeños se tendrán que pelear por el balancín y el columpio, porque en el resto no se pueden subir porque no es apto para ellos», resaltan las familias, que han mostrado su disconformidad al Ayuntamiento de Avilés.

La estructura grande tiene cerca de dos metros de altura y su acceso depende de escaleras de grandes peldaños «a los que no llegan los más pequeños. Es hasta peligroso para algunos más mayores. Ya ha pasado que alguno se ha caído y es una altura importante», comentan las familias. La reforma de esta zona de juego mantuvo cerrado el espacio durante dos meses, coincidiendo con el verano. «Nosotros solo queríamos que se cambiara el suelo porque estaba muy deteriorado, nadie nos consultó sobre el diseño y ahora nos encontramos con un parque que se quedará desierto porque los niños no lo pueden usar», advierten.

Anteriormente contaba con toboganes y juegos tradicionales que piden que se recuperen para que todos los menores puedan disfrutar por igual. «Hay sitio para que se pueda poner, al menos, una casita con un tobogán. Sino que dejen este suelo y nos devuelvan los montajes que había antes, que los niños estaban muy contentos con ellos», reclaman.

El parque Margarita Nelken es visitado de manera asidua por unos treinta o cuarenta niños, muchos residentes en la zona o bien que acuden a los centros escolares ubicados en el entorno. «No hay variedad ninguna. Estas estructuras que nos han colocado aquí estarían bien para un parque grande, con más espacio, en el que se integren zonas para diferentes edades, no para este. No entendemos que se haga un espacio de juego no apto para niños pequeños», defienden.