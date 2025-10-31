Fantasmas y brujas siembran el terror en toda la comarca de Avilés Halloween. Desfiles, concursos de disfraces y pasajes del terror llenaron las calles y locales en una jornada en la que el miedo convivió con la diversión

Lucía López Pérez Castrillón Viernes, 31 de octubre 2025, 22:22

Truco o trato. El terror y la criaturas fantasmagóricas se apoderaron ayer de la comarca avilesina, que se encargó de celebrar Halloween de formas tan diversas como divertidas, desde la decoración de escaparates y casas hasta los ya clásicos desfiles, pasando por 'scapes rooms' y pasajes del terror.

Este último caso se dio, por ejemplo, en el Palacio Balsera de Avilés, que acogió el scape room 'El Misterio del Corsario' donde, a través de pruebas y retos en equipo, los participantes tuvieron que descubrir un viejo tesoro abandonado. Todo ello, eso sí, a la par que huían del espíritu de un viejo corsario que no impidió, a la mayoría, dar con el botín final.

No fue, no obstante, el único lugar que se transformó en pasaje del terror. En Corvera, el Teatro El Llar se volvió preso de una maldición en la que sólo los más valientes pudieron entrar para recorrer sus pasillos embrujados.

Y como el miedo no quita las ganas de fiesta, brujas, esqueletos, momias y zombies recorrieron por la tarde las calles de Las Vegas en un desfile en el que la Banda de Gaitas Zombie de Corvera y la Charanga Zombie de Corvera pusieron la nota musical. A su paso, los comercios ofrecieron caramelos a los más pequeños.

En Castrillón, los comercios también participaron en la tradición del 'Truco o trato' dentro su Nueche d'Ánimes, lo mismo que en El Carbayedo y, en Llaranes, además de desfile de disfraces, los asistentes disfrutaron de una comida terrorífica.

Concurso en ParqueAstur

En ParqueAstur hoy se llevará a cabo una fiesta con pintacaras, música y concurso de disfraces, con premios que van desde 50 a 150 euros. La fiesta comenzará a las 17 horas. Así mismo, en Santiago del Monte los vecinos celebrarán por noveno año su 'Santialogüin'. El terror y la diversión, están servidos. Y en La Luz también tendrán su fiesta terrorífica.

