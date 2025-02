Favila embarca con el Adelantado

C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 7 de noviembre 2019, 01:00 Comenta Compartir

La relación de Favila con el marino avilesino Pedro Menéndez comenzó hace mucho tiempo, pero el idilio se consolidó con el encargo que la Casa Real realizó en 2015 de un cuadro del ilustre conquistador de la Florida y fundador en 1565 de la primera ciudad de los actuales Estados Unidos. El pintor confesó entonces que aquel cuadro, que fue un regalo de los Reyes a la ciudad de San Agustín, había sido el encargo más importante de su carrera, sin embargo fue algo más que eso. El encargo contribuyó a cimentar su relación con una figura histórica que sigue dando sus frutos. Su última aportación son veinticinco ilustraciones más la portada del último libro del historiador Román Antonio Álvarez sobre Pedro Menéndez.

La colaboración entre ambos surgió de forma natural. Ambos son amigos, comparten inquietudes culturales y están al corriente tanto del trabajo del otro como de la disposición a embarcarse en según qué proyectos. No era difícil adivinar que Favila zarparía en este «sin pensarlo». «Lo considero casi un deber como avilesino por la importancia del personaje y su contribución a la historia. Tenemos que presumir de contar con personalidades como la de Pedro Menéndez, cuyas gestas dan para hacer una película», sostiene Favila a pocos días de que salga publicado un libro editado por Nieva que verá la luz también en inglés.

El pintor realizó un dibujo para cada capítulo. Así se puede ver a Pedro Menéndez en la cárcel, con Felipe II, en negociaciones con un jefe indígena, en una escaramuza, cortando la cuerda con la que se había restringido el paso a un puerto, diseñando cartas de navegación con un compás, con su familia, en el alistamiento de tropas o en el puerto francés de La Rochelle, entre otras escenas, incluida una de uno de sus varios funerales. Es la historia del marino narrada de forma visual.

«Había leído ya mucho sobre Pedro Menéndez, pero para este trabajo releí varias veces el texto de Román para tratar de captar la mejor imagen porque, además, yo tenía tres o cuatro posibilidades para cada capítulo», explica Favila que, ante todo, trató de ser descriptivo. «Más que acompañar o ilustrar el texto, quería describir lo que ocurre», asegura. Así ocurre que las veintiséis imágenes constituyen en sí mismas un relato que podría cobrar vida de forma independiente.

En los dibujos, en negro, sepia y toques de rojo, ha empleado tempera, una técnica que hasta el momento no le había seducido. «Nunca la había usado, pero es un material que como no seca del todo, me permite seguir elaborando los dibujos durante más tiempo».

Favila admite que ha disfrutado sobremanera con este encargo. «Como profesional, ilustraría cualquier temática, pero tengo que reconocer que esta me resulta especialmente entretenida, además conforme leía y releía iba encontrando nuevos valores de este personaje», ensalza.