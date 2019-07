«Todavía no tenemos una fecha prevista para celebrar el congreso comarcal»

-En la gestora están representados las distintas federaciones, entre ellas los trabajadores públicos. El Ayuntamiento de Avilés es fuente permanente de conflictos laborales, los últimos en relación a la oferta de empleo, que puede llevar a la calle a muchas personas que llevaban años trabajando en la administración local ¿cree que puede haber solución?

-Sí, hay una persona del Ayuntamiento, pero lo que intentamos en la comisión gestora es trabajar los temas trasversales, menos pegados a los centros de trabajo. Somos conscientes de que en el Ayuntamiento de Avilés hay un problema laboral que la Unión General de Trabajadores va a afrontar desde el diálogo y la lealtad con la voluntad de llegar a acuerdos, pero hay que salvaguardar puestos de trabajo que mucha gente lleva mucho tiempo ejerciendo y eso hay que conjugarlo con las necesidades del Ayuntamiento para prestar un mejor servicio a los ciudadanos.

-¿Cuánto tiempo va a continuar la gestora?

-Todavía no tenemos una fecha prevista para el congreso. Nosotros empezamos ahora el periodo congresual dentro de la UGT a nivel confederal y lo que tenemos que valorar cuándo es bueno hacer un congreso para que el que coja las riendas de la UGT de Avilés lo haga con tiempo para hacer proyectos y con una organización, con una unión comarcal asentada y con parte del trabajo hecho, que es lo que intentamos hacer la gestora, dejarlo en la mejor situación posible para que el que venga después que vendrá con ganas y nuevas ideas lo tenga lo más fácil posible.

-¿Parece que está diciendo que ustedes se lo han encontrado desordenado?

-Sabía que iba a preguntar eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es verdad que la situación que vivió la unión comarcal en esta última época por bajas por situaciones que no puedes controlar que puede ser por enfermedad o accidente, que las hubo. La situación también del secretario general de tener ilusión por afrontar otros proyectos hizo que la gestora tuviera que retomar algunas cosas y ponerlas en orden para dejarlo en la mejor situación para la persona que venga. Pero no había nada desordenado, de hecho la valoración de la anterior ejecutiva es muy positiva, no tenemos nada que decir, pero nosotros vamos a intentar con toda la ilusión y todo el trabajo necesario caminos como este que estamos desarrollando ahora junto a la Cámara de Comercio y a Comisiones Obreras, y algún desarrollo más que creemos necesario en la comarca.

-¿Imagino que se plantearán recuperar ser el sindicato mayoritario?

-Para nosotros es una prioridad ser el sindicato mayoritario de la comarca. La confianza que muestren los trabajadores en nosotros en los centros de trabajo es la fortaleza que vamos a tener la Unión General de Trabajadores.