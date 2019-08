«El feminismo actual genera un narcisismo que se convierte en epidemia» Lydia Jiménez González, ayer en La Granda. / MARIETA Lydia Jiménez, de la Universidad Católica de Ávila, repasa en La Granda las amenazas y rasgos de la santidad hoy en día C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:48

Lydia Jiménez González, presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila, reivindicó ayer el «derecho de la mujer a ser generosa» porque el «feminismo actual genera un narcisismo que se está convirtiendo en epidemia». La profesora se pronunció ayer en estos términos a su llegada a La Granda, donde por la tarde pronunció la conferencia 'Amenazas y rasgos de la santidad en nuestros días', en el marco del curso 'Los santos, esos vencedores. Hacia una historia hagiocéntrico de la Iglesia' que comenzó ayer, continuará hoy y terminará mañana jueves.

Para entender y aplicar la santidad a la vida actual hay que partir del estado de vida elegido por cada persona de acuerdo con sus condiciones e inclinaciones y con el que hay que ser «responsable». Por ejemplo, «una madre de familia que educa a su hijos y no teme hacerlo en la exigencia y que pospone sus intereses a los de su familia y los de su marido». En definitiva, «una santidad sencilla y con un sentido de ayuda a los demás».

Lydia Jiménez no cree que anteponer los intereses del marido a los propios sea machista. Es más, considera que «el feminismo tiene una vertiente que no se ha acentuado porque las mujeres feministas también tenemos derecho a ser generosas. No solo 'yo y yo' y lo que a mí me interesa. El auténtico feminismo es reivindicar el compartir con los demás».

El contenido de su intervención está relacionado con la penúltima exhortación de Papa Francisco, en continuidad con los anteriores, Benedicto XVI y Juan Pablo II. Al igual que el Papa, Lydia Jiménez señaló como amenaza la creencia «de que uno puede hacerse santo solo con su inteligencia y que puede hacer obras buenas sin contar con Dios», lo que relacionó con el actual secularismo de la sociedad. «No existe el pecado, estamos en la dictadura del relativismo donde todo vale, en la devaluación de la razón, donde no hay verdades absolutas ni a las que debamos adherirnos», una situación que los católicos «tenemos que afrontar con valentía, sentido del humor y sabiendo que la santidad es obra de Dios, y los que queremos ir por ese camino debemos hacerlo con ayuda de la gracia».

Reconoce que este proceso de secularización no es nuevo, pero ha sido impulsado por los medios técnicos y las posibilidades de desarrollo. «La biotecnología o la ingeniería genética potencian una sociedad muy secular y cerrada a la trascedencia», anotó.

Admite también que no hace falta vivir en la fe católica para vivir con santidad, «pero siempre es una ayuda y una referencia» porque «los santos siempre han acometido empresas sabiendo que no estaban solos sino que les apoya una fuerza sobrenatural».

Reivindica la santidad porque «siempre genera santidad, al igual que la alegría genera alegría» y contribuiría a una vida feliz y de ayuda «a personas con vidas sin sentido». Por extensión, contribuye a una «sociedad más justa, más generosa y más solidaria».

El reto, por tanto, pasaría «por la opción benedictina», esto es, «formar pequeños núcleos y comunidades donde nos ayudemos unos a otros». «No es que vayamos a hacernos monjes, sino de vivir esa fraternidad», ahondó.