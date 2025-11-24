La Feria de Antigüedades de Avilés repite en diciembre y Salenor regresa en febrero El pabellón de La Magdalena acogerá además el congreso de NorteRenovables esta misma semana

Ruth Arias Avilés Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

El pabellón de La Magdalena, en Avilés, acogerá varias actividades en las próximas semanas: dos ferias, un congreso y varios encuentros de empresas o colectivos. Los más señalados son el congreso de energías renovables, que se celebra esta semana, además de la Feria de Antigüedades, que se celebra por segunda vez este año, y Salenor, que llegará en febrero.

El Congreso NorteRenovables, que el año pasado cambió su formato y dejó de ser una feria para convertirse más en un encuentro, tendrá lugar el miércoles y el jueves con ponencias y mesas coloquio para abordar los desafíos y oportunidades de la eólica marina, la ingeniería, los proyectos de hibridación y los servicios vinculados al sector de las renovables. Se contará además con una misión comercial inversa procedente de Chile y un espacio para el networking entre los participantes del evento.

El sábado se celebrará en el pabellón una reunión de la junta de cofradías de Semana Santa en Asturias, en la que se esperan un centenar de participantes para compartir experiencias e iniciativas en sus respectivas localidades. Habrá otra reunión, en este caso de la empresa ArcelorMittal, el 19 de diciembre, pero antes de eso regresará una de las citas de más éxito cada año: la feria de Antigüedades.

Nou Grup Firal, organizadora del evento, repite este año del 12 al 14 de diciembre tras la edición celebrada en abril, una fórmula que viene desarrollándose con éxito desde hace algunos años. Esta edición de diciembre está pensada no solo para los amantes de las antigüedades y los objetos vintage, sino también para hacer compras navideñas.

En 2026

Ya el año que viene, se ha fechado ya Salenor para los días 23, 34 y 25 de febrero. El Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte ya tiene abiertas las inscripciones y espera volver a reunir 1.400 marcas y atraer a más de 9.000 profesionales. Volverá a acoger, además, la celebración de los concursos Corjamón y Mejor Bombón Artesano, que son ya citas fijas.