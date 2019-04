Los feriantes amenazan con no acudir a las fiestas de San Agustín ni a las de Versalles Dos jóvenes en el 'saltamontes' en las pasadas fiestas del Bollo. / OMAR ANTUÑA No están de acuerdo con que se celebren en El Quirinal, ni con los precios de las parcelas ni con los plazos para poder solicitar las licencias ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Martes, 30 abril 2019, 03:47

El área de Festejos del Ayuntamiento mantiene abierto desde la semana pasada y hasta el próximo 17 de mayo el plazo para que los feriantes presenten las solicitudes para instalar sus atracciones en las fiestas de San Agustín. Desde la Asociación de Feriantes de Asturias no ha sentado nada bien que el Ayuntamiento se haya dado tanta prisa, «lo normal es que hubiesen esperado al menos un mes desde el Bollo y que no nos presionen de esta manera», argumenta el representante del colectivo, Javier Fernández.

El malestar de los feriantes por esta medida se suma a las quejas que tienen respecto a la ubicación del ferial, la organización de las parcelas y «un pliego de condiciones que para nosotros son inasumibles», aseguran. Además, es necesario que se cubran al menos nueve de las quince plazas ofertadas y muchos de los feriantes ponen en duda su asistencia si la feria vuelve a realizarse en el Quirinal, algo que el Ayuntamiento ya ha confirmado. «En mi caso he decidido que no acudiré y se que hay compañeros que tampoco lo harán. También ponemos en duda la asistencia a las fiestas de Versalles si nos obligan a irnos al pabellón del ganado», lamenta Fernández. Reconocen desde el colectivo que «salvamos el Bollo» gracias a las ganas que tenia la gente y el buen tiempo, pero «sentimos que nos ponen demasiados impedimentos y no nos tratan como de manera justa». Desde el colectivo también denuncian que aún no se les ha devuelto la fianza que entregaron en el Bollo, de 2.000 euros por parcela, «y que no debería de ser necesaria porque ya presentamos nuestro correspondiente seguro y la documentación pertinente».