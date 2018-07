Los feriantes insisten en culpar a Festejos de su ausencia en San Agustín Niños se divierten en una atracción festiva. / ÁLEX PIÑA «Somos pequeñas empresas, somos los primeros interesados en montar las atracciones», argumentan mientras ponen en duda los datos ofrecidos por la concejala C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 19 julio 2018, 02:13

Los feriantes no daban crédito ayer a las manifestaciones de la concejala de Festejos, Ana Hevia, redactadas y difundidas a través de una nota de prensa acerca de los motivos por los que en las próximas fiestas de San Agustín tampoco habrá recinto ferial. Según la edil, solo siete feriantes registraron solicitud para instalar su atracción en las fiestas patronales y de ellos solo uno presentó toda la documentación exigida. Para Hevia esto evidencia «un escaso interés» de los mismos por trabajar en un recinto ferial festivo que exige una presencia mínima de diez. Nada más lejos de la realidad según los consultados: «Somos pequeñas empresas, autónomos, somos los primeros interesados en montar. Si no montamos, no ganamos. No como la concejala, a la que le llega el sueldo todos los meses», respondieron.

En primer lugar, negaron la mayor. Según ellos, fueron «al menos doce» las solicitudes presentadas, una de las cuales no llegó a materializarse. «Y las once restantes presentamos los papeles que nos piden en todos los ayuntamientos, así que no nos eche el marrón a nosotros, protestaron.

Insistieron en el tema de la documentación. «Dicen que solo dos presentaron todos los papeles, pero lo raro es que solo hubo un día para echar la solicitud y allí estábamos todos con lo que solemos llevar a otras ciudades», subrayaron.

Tampoco les convence la explicación de Ana Hevia acerca de por qué algunos feriantes pueden instalar su atracción en las fiestas de El Nodo, que comenzarán mañana viernes, y no en las de San Agustín. «Es muy fácil lavarse las manos y decir que es otra la entidad organizadora, pero el responsable final es el Ayuntamiento. ¿Permitiría que se instalara un 'caballito' allí que no cumpliera los requisitos legales?», se preguntaron.

Los feriantes se sienten atados de pies y manos y aunque valoran llevar a cabo alguna medida de presión no terminan de dar con la tecla. En este sentido, agradecen el interés que han mostrado algunas fuerzas políticas por su posición. «Habíamos pensado en coger firmas de los vecinos, pero estamos un poco pillados de tiempo porque durante el verano nos movemos todo lo que podemos», explicaron.

Cansados de las «palabritas de bien» de la concejala Ana Hevia y de su segundo, echan de menos el contacto con el anterior director de Festejos, Rubén Arias, «con el que nunca tuvimos ningún problema y siempre nos ayudaba». «Sencillamente ahora nos tienen cruzados, no encontramos otra explicación», resumieron.