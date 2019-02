Los feriantes no irán al Bollo y califican de «inasumibles» las condiciones de Festejos Parte del colectivo de feriantes que ayer acudieron al Ayuntamiento de Avilés. / MARIETA Piden «consideración» al Ayuntamiento para que permita atracciones para adultos, parcelas de mejor tamaño y un plazo de solicitud más flexible E. FANJUL Martes, 12 febrero 2019, 07:28

«No nos vamos a presentar a la subasta de parcelas de la fiesta de El Bollo porque las condiciones que plantea el Ayuntamiento en el pliego son inasumibles», afirma a las puertas del Consistorio Javier Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Feriantes de Asturias.

En concreto los feriantes muestran su total rechazo con tres importantes puntos de este documento. Primero, con que se haga referencia solo a atracciones infantiles, «con lo que se excluye de la feria a dos sectores: el de todas las atracciones para mayores y el de las casetas de algodón y similares».

En segundo lugar, los feriantes aseguran que las medidas de las parcelas no encajan con las dimensiones de las instalaciones ambulantes, «solo pedimos que tengan en cuenta el tamaño de nuestras atracciones. Las parcelas deben adaptarse a la atracción y no al contrario».

Y en tercer lugar, piden que una mayor flexibilidad en el plazo de presentación de solicitudes, ya que aseguran, «el Ayuntamiento ha fijado un único día, el 20 de febrero, para presentar la documentación y si por lo que sea falta alguna cosa o hay que cambiar algo, no podremos hacerlo. Solo pedimos que lo amplíen a un par de días más antes de esa fecha», manifestaron.

Ayer por la mañana, una veintena de miembros de este colectivo, presidido por José Barrionuevo, acudieron al Ayuntamiento de Avilés para trasladar a los grupos municipales de la oposición su disconformidad con las condiciones planteadas por Festejos para la subasta de parcelas destinadas a las atracciones de feria durante las fiestas de Pascua y El Bollo.

«Hemos hablado con todos los partidos de la oposición para explicarles lo que está pasando y de qué nos quejamos. Todos nos han expresado su apoyo y la intención de llevar el asunto al próximo pleno municipal», aseguraron los feriantes. «Solo pedimos al Ayuntamiento consideración hacia nosotros y hacia los niños de Avilés», afirmaron.

Según indicaron desde la Asociación de Feriantes, la próxima semana continuarán las conversaciones, en concreto, «nos reuniremos con la concejala del PP Reyes Fernández, que hoy (por ayer) se encontraba fuera de Avilés y que se ha mostrado muy interesada en escucharnos», indicó, Rodríguez.

Las de Pascua y El Bollo no son las únicas fiestas que están «en peligro», afirmaron los dueños de las atracciones de feria. En la mente de todos están también el resto de grandes citas del calendario de festejos de Avilés como las de San Agustín o Versalles. «Es importante buscar una solución a lo que está pasando en Avilés para que las fiestas vuelvan a ser tan grandes como eran antes y vamos a seguir luchando por ello», insistieron.

Respecto a las fiestas del barrio de Versalles, los feriantes aseguran que «si no cambia el emplazamiento y se amplía, el tema tiene poca solución». La pasada semana, los responsables de la Asociación de Feriantes mantuvieron un encuentro con la nueva comisión de festejos del barrio, ComVer, una entidad recientemente creada por un grupo de jóvenes del barrio. «A pesar del esfuerzo de estos muchachos si el Ayuntamiento no da alternativas y solo ofrece como emplazamiento La Magdalena, tampoco podremos ir porque allí no cabemos todos. De hecho, de las diecisiete atracciones que suelen ir a Versalles se quedarían fuera nueve y o vamos todos o no va ninguno», advirtieron.