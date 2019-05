Fertiberia inicia la huelga con un seguimiento «total», según los sindicatos Los trabajadores preparan la barricada en la entrada de la planta. / MARIETA Los trabajadores trasladan la responsabilidad a la empresa y le reclaman que negocie para poner fin «a un conflicto que tiene fácil solución» J. F. GALÁN AVILÉS. Viernes, 17 mayo 2019, 01:37

Fertiberia Trasona vivió ayer la primera de cinco jornadas consecutivas de huelga. Los sindicatos aseguran que el seguimiento fue «total», trasladan la responsabilidad a la empresa y la emplazan a que se avenga a negociar para «poner fin a un conflicto que tiene fácil solución. El problema es que está empecinada, se niega a negociar», añadió Damián Manzano, secretario general de la federación de Industria de CC OO.

Según Ángel González, secretario general de la sección sindical de Comisiones, ayer «tan sólo entraron a la fábrica los jefes de servicio, el persona de oficina y los servicios mínimos, establecidos en cinco trabajadores por turno. De un total de 135 trabajadores solo han entrado veintiséis», subrayó.

La huelga, la segunda que sufre la planta de la empresa de fertilizantes en el presente año, se convocó después de que las negociaciones no llegasen a buen puerto pese a que se alcanzaron acuerdos en algunos puntos. Los sindicatos reclaman que la media hora de descanso por jornada, la conocida como 'hora del bocadillo' que recoge el estatuto de los trabajadores se cumpla de forma efectiva, disfrutar de cuatro días compensatorios anuales y que los «catorce o quince» trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal pasen a engrosar la plantilla. «Todo eso generaría empleo. Siguen sin entender que la plantilla es corta», manifestó González, que también apela a la negociación. «Nosotros estamos dispuestos, pero la empresa no. O no lo interesa o no tiene capacidad».

En su convocatoria los sindicatos manifiestan que «el personal de jornada normal viene disfrutando desde hace más de treinta años» de los cuatro compensatorios que reclaman y reivindican que en caso de verse interrumpida por alguna contingencia la 'pausa del bocadillo' se resarza mediante descansos complementarios. En cuanto a la contratación mediante empresas de trabajo temporal sostienen que «se usan de forma reiterada en el tiempo», por lo que observan «fraude de ley». Ayer, coincidiendo con el inicio de la huelga, a las seis y media de la mañana, los trabajadores se concentraron a las puertas de la fábrica, medida que está previsto mantener de forma rotatoria durante las cuatro jornadas restantes a lo largo de las veinticuatro horas del día.

La huelga se produce después de que Fertiberia Trasona alcanzase el año pasado los mejores registros de producción de su historia y anunciase su intención de acometer a lo largo del presente una serie de inversiones, pendientes aún de concretar.

Integrada en el Grupo Villar Mir, fabrica distintos tipos de fertilizantes químicos así como bienes para otros sectores industriales, entre ellos una solución que puede ser utilizada para reducir las emisiones a la atmósfera de óxidos de nitrógeno que generan procesos que se llevan a cabo en centrales térmicas, cementeras e incineradoras.