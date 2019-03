Fertiberia Trasona alcanza las mayores cotas productivas de sus 49 años de historia Instalaciones de Fertiberia en Trasona. / MARIETA La planta corverana incrementa en un 4,8% la producción de ácido nítrico y en un 8,2% la de nitrosulfato amónico J. F. GALÁN AVILÉS. Miércoles, 6 marzo 2019, 07:18

Fertiberia Trasona bate sus propios récords de producción. El año pasado alcanzó las mayores cotas de sus 49 años de historia, 206.000 toneladas de ácido nítrico, el producto intermedio entre el amoníaco, la materia prima fundamental, y el final, fertilizante, lo que representa un incremento del 4,8% respecto al ejercicio precedente. Tal incremento ha conllevado un notable crecimiento de las exportaciones. En torno a la mitad de la producción se dirige al mercado exterior, principalmente a países como Francia, Irlanda, Reino Unido, Alemania y Dinamarca y en menor medida a Noruega y Finlandia.

Uno de los fertilizantes que fabrica la planta corverana es el nitrosulfato amónico, empleado para reforzar las necesidades de azufre en distintos cultivos. En 2018 Fertiberia Trasona batió por segundo año consecutivo su producción de este compuesto, un 8,2% más que en 2017, con el añadido de que se trata de un producto de altísima calidad gracias al exclusivo proceso de producción diseñado por la compañía.

La combinación de los estos dos factores, es decir, el incremento productivo de ácido nítrico y de nitrosulfato amónico, ha permitido a Fertiberia Trasona obtener un nuevo récord, el de toneladas totales granuladas. La producción superó las 460.000 toneladas gracias a que el exceso de ácido nítrico ha sido transformado en otros de sus principales productos, los fertilizantes granulados nitrogenados. La gama de este último tipo incluye fórmulas Nitramón, nitratos amónicos con azufre o Nac-27, nitrato amónico cálcico, especialmente adecuado para suelos ácidos y neutros.

Atribuye los resultados a las inversiones y a la cualificación y motivación del personal

Además de fertilizantes, la planta corverana también produce y comercializa bienes para otros sectores industriales. Así, en 2016 puso en marcha una línea de fabricación de una solución amoniacal más fácil de manipular que el amoníaco anhidro (amoníaco puro, sin agua) que puede ser utilizada de forma segura para reducir las emisiones a la atmósfera de óxidos de nitrógeno que generan procesos que se llevan a cabo en centrales térmicas, cementeras e incineradoras.

También tiene aplicaciones en industrias relacionadas con colorantes y tintes y la farmacéutica, entre otras. «Básicamente consiste en coger el amoníaco, diluirlo al 25% y ya está», resume en palabras llanas Jesús Alberto González, director de la fábrica. Si en sus inicios la producción anual de este producto se estimaba en unas 10.000 toneladas anuales, en apenas tres años ya roza las 20.000.

González atribuye los excelentes resultados alcanzados en 2018 a las inversiones realizadas en Avilés y al «excelente trabajo llevado a cabo por un personal altamente cualificado y motivado». En este sentido, Fertiberia Trasona da empleo directo a unos 150 trabajadores a los que se suman otros doscientos indirectos -personal de mantenimiento, transportistas y otros servicios contratados- que entra a diario en la fábrica, más los inducidos.

Al margen de su actividad industrial, Fertiberia también realiza una labor social. Así, entre otras acciones patrocina a la sección de piragüismo de la Atlética y a un equipo corverano de voleibol femenino, y el año pasado donó un desfibrilador a la piscina de Trasona.

La empresa recibe el amoníaco vía marítima procedente de sus fábricas en Argelia y Palos de la Frontera y lo almacena en Valliniello, desde donde se suministra, mediante conducciones, a la planta de Trasona. Además de este compuesto, también utiliza como materia prima ácido sulfúrico, utilizado para producir nitrosulfato amónico. Se lo suministra un único proveedor, Asturiana de Zinc, que lo genera como subproducto. Para evitar esta dependencia, la empresa ha construido en el muelle de Valliniello, en la margen derecha de la ría, un depósito de almacenamiento de hasta 12.000 toneladas de capacidad que le permitirá recibirlo por vía marítima de distintos proveedores.

Integrada en el Grupo Villar Mir, Fertiberia cuenta con centros de producción en España, Portugal y Argelia. La compañía encara el actual ejercicio «con una posición de liderazgo en los mercados en los que opera», más de ochenta países.

Consumo en aumento

No en vano, el uso de los fertilizantes va en aumento, y teniendo en cuenta que no más del veinte por ciento de la superficie de la tierra es cultivable y el crecimiento exponencial de la población (7.500 millones de habitantes en la actualidad y se prevé que 9.500 en 2050) todo indica que seguirá así. Ante esta realidad, para alimentarla no se vislumbra otra solución que incrementar el rendimiento de las cosechas, y los fertilizantes, junto con la mejora en las semillas o el aprovechamiento eficiente de los riegos y la rotación de los cultivos, parecen la mejor vía para conseguirlo.