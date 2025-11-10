Festejos prepara una relación de fiestas y su ubicación para Avilés contra el Ruido

Los concejales de Festejos y Medio Ambiente, Yolanda Alonso y Pelayo García, respectivamente, tienen previsto reunirse próximamente con la directiva de Avilés contra el Ruido ... , después de que esta les solicitase un encuentro a finales de septiembre haciéndoles saber que las tres mediciones acústicas encargadas el pasado verano confirmaban el exceso de decibelios del que vienen alertando desde su creación, hace ahora un año.

Ha pasado más de un mes desde que la asociación remitió el correo, tiempo en el que la concejalía de Festejos ha estado trabajando en la relación de fiestas celebradas y emplazamiento, de tal manera que se pueda contabilizar el número de jornadas que los diferentes eventos festivos ocuparon los espacios públicos urbanos y en qué franja horaria.

Según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Pelayo García, se han venido adoptando los cambios prometidos tras haber tratado previamente con ellos las molestias que generaba a un gran número de vecinos la concentración de cualquier festejo en la Pista de la Exposición. Se entiende, por tanto, que la relación de fiestas y emplazamiento que ha estado preparando la concejalía de Festejos vendrá a confirmar que el compromiso adquirido con la asociación se cumplió. García añadió que, en principio, el actual calendario festivo estaría amparado por la excepcionalidad de la que habla la ordenanza sobre el ruido.

Es esta excepcionalidad el quid de la cuestión y, por tanto, lo que se suele sustanciar en los tribunales cuando estas diferentes interpretaciones acaban en la vía judicial porque las normas son lo suficientemente ambiguas como para que quepa duda sobre qué es excepcional y cuánto puede durar. En su artículo 14, la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones señala que «por razón de la organización de actos con especial proyección oficial, cultural, recreativa o de otra naturaleza, o bien por tradicional consenso de la población, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias para modificar con carácter temporal en determinadas zonas del casco urbano los niveles a que hace alusión el artículo precedente», que recoger el máximo de decibelios en horario diurno y nocturno. Sin especificar el número de jornadas que se puede ignorar la norma o las características comunes que deben tener estos 'actos con proyección'.

Desde septiembre de 2024, mes en el que se constituyó Avilés contra el Ruido, sus representantes han mantenido cuatro reuniones con los concejales.