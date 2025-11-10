El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Concierto de Tekila, en la Pista de la Exposición. Alex Piña

Festejos prepara una relación de fiestas y su ubicación para Avilés contra el Ruido

Considera cumplido el compromiso adquirido con la asociación y confía en la protección de las excepciones que contempla la ordenanza

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:05

Comenta

Los concejales de Festejos y Medio Ambiente, Yolanda Alonso y Pelayo García, respectivamente, tienen previsto reunirse próximamente con la directiva de Avilés contra el Ruido ... , después de que esta les solicitase un encuentro a finales de septiembre haciéndoles saber que las tres mediciones acústicas encargadas el pasado verano confirmaban el exceso de decibelios del que vienen alertando desde su creación, hace ahora un año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  2. 2

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  3. 3 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  4. 4

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  5. 5 El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero
  6. 6

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  7. 7 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  8. 8 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  9. 9 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  10. 10 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Festejos prepara una relación de fiestas y su ubicación para Avilés contra el Ruido

Festejos prepara una relación de fiestas y su ubicación para Avilés contra el Ruido