El festival Celsius 232 se mantiene en el calendario con nuevas incorporaciones

Parece que los aficionados al terror, la fantasía y la ciencia ficción pueden estar tranquilos, este verano Avilés volverá a acoger una nueva edición del festival Celsius 232 a pesar de las dudas generadas por la crisis sanitaria. Al menos esa es la intención de la organización del evento, que han hecho público un comunicado a través de sus redes sociales en el que confirman que se mantendrán las fechas ya anunciadas, del 14 al 18 de julio, y confirman nuevos autores que vendrán a Avilés, así como algunas bajas.

«En las fecha programadas para la realización del Celsius estaremos en lo que se ha venido a llamar la 'nueva normalidad', en la que hemos de combinar la prudencia y sensatez de cumplir todas las normas sanitarias con mirar hacia adelante con optimismo» han anunciado en su comunicado, en el que se ha explicado que ya se trabaja junto a las autoridades pertinentes «para respetar escrupulosamente todas las medidas de precaución que nos indiquen los especialistas», especialmente en lo referente a aforos de auditorio y carpa o las esperadas sesiones de firmas.

Con este anuncio han aprovechado para dar a conocer el nombre de algunos autores que ya han causado baja, «en algunos casos por motivos de salud que no les hacían aconsejable viajar en las condiciones actuales, y en otros porque sus calendarios personales y profesionales se han visto muy trastocados». Son Alastair Reynolds, Mark Morris, Mark Gatiss, Neal Shusterman, Charlaine Harris y Ben Aaronovich. Eso sí, desde el Celsius han adelantado que todos ellos han tenido el gesto grabar vídeos especiales para los aficionados de Avilés, que verán la luz dentro de poco a través de las redes sociales.

Pero no todo son malas noticias, junto a estas informaciones también se han dado a conocer una veintena de autores que sí han confirmado su presencia en la ciudad en la próxima edición que se celebrará a mediados de julio. Entre ellos destacan el escritor inglés Richard Morgan, autor de las novelas 'Altered Carbon' recientemente adaptadas como serie de televisión por Netflix. Le acompañará, entre otros, la reconocida escritora Anne Charnock, creadora de libros como 'Dreams before the start of time', ganadora del premio Arthur C. Clarke. También se ha confirmado a la venezolana Michelle Roche, que presentará su novela, 'Malasangre'.

En el ámbito nacional destaca presencia de dos actrices de doblaje que con sus voces ilusionaron durante años a varias generaciones de niños y adultos. Se trata de Raquel Martín y Blanca Rada, voces de varios de los personajes de la popular serie 'Digimon'. La lista se completa con nombres como Sergio G. Sánchez, Espido Freire, Fernando Marías, Javier Olivares, Francisco Espinosa, Ángel Vallecillo o Covadonga González-Pola, entre otros.