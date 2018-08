«En hora punta, hay cinco mil personas en 'la cerveza'» Hugo Martínez sostiene el vaso con el trasgu que se pone a la venta en esta edición. / MARIETA Hugo Martínez, organizador del Festival de la Cerveza Las fiestas de San Agustín comienzan a sentirse cerca con la inauguración del Festival de la Cerveza. El certamen abre hoy su XXIV edición C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 9 agosto 2018, 01:19

Durante diez días al año, Hugo Martínez vive en el Festival de la Cerveza, que hoy a las seis de la tarde inaugura su vigesimocuarta edición en la Pista de la Exposición. Organizador del popular certamen desde hace ocho años, confía en que vuelva a ser un éxito con la vista puesta en 2019, el del veinticinco cumpleaños.

-¿Qué es lo más complicado de organizar este certamen?

-Que todos los hosteleros estén igual de a gusto.

-¿Cómo lo consiguen? Porque habrá ubicaciones más deseadas que otras.

-Cuando vinimos para la Exposición ubicamos a los bares según estaban en la plaza, como si la carpa central fuera el mercado. A partir de ahí, el puesto que queda libre es el que ocupa el nuevo que entra.

-Y hay lista de espera.

-La hay. Tenemos muchos de bebida. Yo diría que casi todo hostelero de Avilés querría estar aquí. De comida, tres o cuatro.

-¿Cuál cree que es el éxito de este festival?

-La cantidad de cervezas que ofrece. Hay consumidores que vienen exclusivamente porque saben que aquí se sirve esa marca o variedad que les gusta. Solo ponemos una condición a los estands: no pueden servir la cerveza misma cerveza que otro puesto, con excepción de las de limón y sin alcohol. Eso es algo que siempre he defendido y que creo que es fundamental para que el certamen siga funcionando y triunfando.

-¿Se está quedando la Exposición también pequeña?

-Por solicitud de hosteleros y por gente, podría montar otra igual de grande. Pero creo que no es interesante porque podríamos acabar saturando. El tamaño se tiene que quedar como está ahora.

-Este año inauguran ludoteca y sacan camiseta.

-Sí. El traslado de la plaza de Hermanos Orbón a la Pista de la Exposición fue fundamental y un gran acierto respecto al ocio infantil. Este año, además se instalará una ludoteca profesional, con la idea de que los padres puedan dejar a los críos un rato. Respecto a la camiseta, la teníamos para nosotros, la gente de la organización, pero la gente nos preguntó y nos animó a que la pusiéramos a la venta.

-El vaso, además, estrena logotipo.

-Sí. El año pasado nos estrenamos con uno genérico, con el logo del festival, que volverá a estar a la venta porque beber en cristal no tiene dada que ver con hacerlo en un vaso de plástico. Si no me equivoco, el año pasado se hizo una tirada de 1.500 que se vendió entera. Este habrá mil con el logo genérico y 1.500 con el del trasgu, el de este año.

-¿Tratan de innovar, aunque sea un poco, cada edición?

-Pues sí. Es verdad que el cambio fundamental fue el traslado del certamen y eso que mucha gente lo vio peligroso porque la feria estaba muy asentada en la plaza. En aquel momento contacté con la concejala de Festejos, Ana Hevia, y le comenté que habría que darle un nuevo impulso. Además, la hostelería propia de Hermanos Orbón había aumentado mucho. La inversión aquí es mucho más grande. Los costes prácticamente se duplican. Aquí hay más infraestructura de carpa, terraza común y seguridad. Es más, yo diría que viendo cómo está ahora la normativa en cuanto a planes de seguridad, tal vez en Hermanos Orbón no se podría llevar a cabo este certamen.

-¿Qué números mueve el certamen?

-Es difícil saberlo. Tenemos espacio en mesas para 2.400 personas sentadas. Más la gente que pueda estar de pie. En hora punta, con el recinto a tope, puede haber cinco mil personas.

-Apenas se escuchan incidencias en este certamen. ¿Algún mal momento?

-La verdad es que no. Algún corte, pero importantes ninguna. El peor año fue el primero aquí, que hizo muy mal tiempo. Recuerdo que había un concierto en el Ayuntamiento que se tuvo que cancelar. Nosotros pensamos que salíamos volando.

-¿Rubia, tostada o negra?

-Rubia o tostada y con poca graduación.