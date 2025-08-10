El festival Fifty-Fifty ofrecerá este año tres recitales poéticos gratuitos en la Factoría Se celebrarán a finales de septiembre y contarán con la participación de escritores como Aurora Luque, Olga Novo o Fernando Beltrán

El festival de jazz y poesía Fifty-Fifty celebrará a finales del próximo mes de septiembre su quinta edición en Avilés, en la que ha programado tres recitales poéticos de acceso libre y gratuito que se llevarán a cabo los días 26, 27 y 28 en el escenario de la Factoría Cultural. Las sesiones reunirán a premiados poetas, traductores y voces emergentes en tres encuentros que combinan reflexión, diálogo y lectura en vivo.

La primera de ellas versará sobre poesía y traducción y contará con la participación de Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía 2022, la poeta y traductora rumano-catalana Corina Oproae y el también poeta y traductor Francisco Castaño.

La sesión del sábado rendirá homenaje a la pluralidad lingüística española español, con tres poetas que escriben en asturiano, valenciano y gallego, respectivamente: Esther García, Àngels Gregori y Olga Novo.

El domingo se hablará de las edades de la poesía con Fernando Beltrán, Laura Ramos y Aroa Moreno Durán, que participarán en un encuentro que propone un diálogo intergeneracional sobre cómo evoluciona la creación poética y cómo se vive la escritura en distintas etapas de la vida.

Además, el festival contará con seis conciertos de jazz, incluyendo los espectáculos de Alberto San Juan en el Teatro Palacio Valdés y Ray Gelato & Enric Peidro Nonet en el auditorio de Casa de Cultura, junto a cuatro conciertos en la Factoría Cultural.

Alberto San Juan pondrá voz a los versos de Federico García Lorca y su obra ‘Poeta en Nueva York’ con ritmos de son cubano y jazz, se abordan temas como Wall Street, Harlem, el campo y la ciudad.

Las entradas para los conciertos están disponibles en la web de Uniticket y en las taquillas de la Casa de Cultura de Avilés.