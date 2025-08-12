El festival La Grapa de Avilés no pagará a la empresa que puso el escenario hasta que se aclare si se hizo un uso indebido

Los organizadores del festival de música La Grapa Black Music no abonará el pago que se le debe a la empresa que se encargó ... de montar y desmontar el escenario en el parque del Muelle hasta que no se aclare si la estructura se instaló de manera indebida. Así lo confirman desde la organización del festival tras conocerse públicamente que existe una denuncia formulada ante la Guardia Civil por parte de la concejala de Festejos de Castrillón, que acusa a la empresa en cuestión de utilizar un escenario de propiedad municipal sin su permiso.

Desde la organización de La Grapa aseguran que no eran conocedores de esta supuesta irregularidad cuando contrataron a la empresa, de hecho ya se había trabajado con ella en ediciones anteriores. «Nuestra postura es clara. Contratamos a esta empresa y nos enteramos de todo con el escenario a medio montar y sin capacidad de cambio de fechas. Nuestra opción era hacer el festival a toda costa por el bien del resto de empresas y personas que participan en el festival», explica Dani Allman, uno de los directores de La Grapa.

«Para nada nos esperábamos todo este lío. En un primero momento hablamos con el PP de Castrillón y con el Ayuntamiento de Avilés y llegamos a un acuerdo para seguir adelante, así no se utilizó el escenario sin permiso. De hecho, creo que todas las partes somos perjudicados, tanto los dos ayuntamientos como los organizadores, y al final hubo un acuerdo por el bien de la ciudad y para que no se interrumpiese el festival», señala Allman, disgustado con lo sucedido.

Una vez terminado el festival, que además este año celebró su décimo aniversario, los organizadores trataron este asunto con el Ayuntamiento de Avilés que es quien se encarga de abonarles la subvención que permite realizar el festival. «La decisión que se ha tomado es que se va a pagar a todos los proveedores y empresas que participaron, excepto a la que montó el escenario. Al menos tendremos prudencia hasta que se investigue lo ocurrido y esperemos que las partes implicadas lleguen a un acuerdo económico y todo se solucione», confía Dani Allman.

Lo cierto es que desde la organización del festival La Grapa reconocen que esta situación sobrevenida ha supuesto un golpe duro en un año que tendría que haber sido de celebración. «Nos da mucha pena que este lío empañe una edición que fue un éxito y en la que celebramos el décimo aniversario de La Grapa. Que ahora solo se hable de esto es triste y creo que todos somos perjudicados en este asunto», lamenta Allman.

Cabe recordar que la notificación por parte de la Policía Local a los organizadores del festival de que existía un problema con el montaje del escenario se produjo 24 horas antes de que comenzase el festival. Los organizadores se enteraron ya en el parque del Muelle, cuando estaban entrando al recinto los camiones con las estructuras del escenario y el resto de elementos como las barras de los bares o los baños portátiles.

Esa misma jornada, un día antes de que comenzasen los conciertos, la policía paralizó el montaje durante varias horas, hasta que las partes implicadas se reunieron y decidieron seguir adelante para no suspender el evento.

Los organizadores quieren pasar página y confían en que se solucione, pero también en recibir más apoyos a partir del próximo año. «Este festival nació para Avilés, pero me gustaría que nos diesen un 'feedback' real y se decida si nos toca crecer. Siempre he opinado que estamos listos pata ir al Niemeyer, por el tipo de publico, por cómo luciría y por promoción de la ciudad. Creo que estamos dando resultados, hay que decidir entre todos qué queremos hacer con este festival y dónde lo queremos posicionar».