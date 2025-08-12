El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El festival La Grapa Black Music se celebró en Avilés a principios de agosto. Juan Carlos Román

El festival La Grapa de Avilés no pagará a la empresa que puso el escenario hasta que se aclare si se hizo un uso indebido

Se está investigando si la estructura era propiedad del Ayuntamiento de Castrillón y se utilizó en el festival de Avilés sin la autorización pertinente

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Martes, 12 de agosto 2025, 23:39

Los organizadores del festival de música La Grapa Black Music no abonará el pago que se le debe a la empresa que se encargó ... de montar y desmontar el escenario en el parque del Muelle hasta que no se aclare si la estructura se instaló de manera indebida. Así lo confirman desde la organización del festival tras conocerse públicamente que existe una denuncia formulada ante la Guardia Civil por parte de la concejala de Festejos de Castrillón, que acusa a la empresa en cuestión de utilizar un escenario de propiedad municipal sin su permiso.

