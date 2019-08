El festival La Grapa tendrá a Maxi Mendía como maestro de ceremonias Víctor Velasco, Maxi Mendía y la concejala Yolanda Alonso. / MARIETA Los conciertos se celebrarán el próximo fin de semana en El Muelle MARINA MARTÍN Sábado, 3 agosto 2019, 14:42

La Grapa Back Music Festival, que tendrá lugar los días 9 y 10 de agosto, ha presentado su revista oficial y ha revelado que tendrá a Maxi Mendía como maestro de ceremonias.

El cantante, actor y showman amenizará las esperas entre actuaciones ataviado con vestuario de la diseñadora asturiana Maite Capín. Maxi Mendía tiene una larga trayectoria profesional, actuando en musicales como 'Hoy no me puedo levantar' o 'We will rock you'.

Además, en la presentación que ha tenido lugar esta mañana en el parque del Muelle se ha enseñado la revista oficial del festival, de la que se han editado 2.000 copias. Se trata de una publicación de doce páginas en la que se incluye información sobre las diez bandas que conforman el cartel de este año, así como de los 41 establecimientos colaboradores del evento. «Este año la revista tiene mejor formato, gracias a que el festival tiene cada vez más apoyo» ha asegurado Yolanda Alonso, concejala de cultura, durante la presentación.

En el mismo acto Víctor Velasco, co-director del festival, quiso aprovechar para destacar las novedades de esta edición. «Las sesiones vermú, que se harán en el quiosco, son un elemento nuevo y que esperamos que funcionen muy bien», ha comentado. «La otra novedad es la figura del maestro de ceremonias, que con su vestimenta funk va a presentar a los grupos y enlazar las actuaciones», un formato nuevo que está seguro que «va a gustar mucho».

Además, aprovecharon la presentación para anunciar una colaboración con Ecoembes «que asegurará que haya contenedores de reciclaje que esperamos que todo el mundo use». Quisieron recordar también que las dos noches habrá servicios de autobuses búho tanto dentro de la comarca como a Oviedo y Gijón.

Programa del V La Grapa Black Music Festival

Viernes 9

21h. Missisippi Queen & The Wet Dogs

22.15h. Old School Funky Family.

23.30h. Eric Dongil.

01:30h. Dani Nel.lo y Los Saxofonistas Salvajes.

Actuaciones de DJ Miguel Arias y DJ Mastersoul en el intercambio de bandas.

Sábado 10

13h. John Paperback en sesión vermú.

19h. Super Panela.

22h. Soulomonics.

23.30h. The Sweet Vandals.

01:30h. J.C. Brooks Band.

Actuaciones de DJ's Mosk Selektor y Sr. Lobezno en el intercambio de bandas.

Domingo 11

13h. Detractors en sesión vermú.