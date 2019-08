El Festival La Grapa, en «misión saxual» El público llenó ayer el parque de El Muelle en la primera jornada de La Grapa. / FOTOS: OMAR ANTUÑA Dani Nel.lo y Los Saxofonistas Salvajes reivindican la vertiente urbana del saxo C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 10 agosto 2019, 01:38

No tenían el mejor horario, pero Dani Nel.lo y Los Saxofonistas Salvajes se fueron a descansar tras la prueba de sonido convencidos de que el saxo «más visceral» emocionaría al público de La Grapa Black Music Festival, en el Parque del Muelle. El 'penúltimo' proyecto musical de Dani Nel.lo era una «espinita que tenía clavada» y que, para su sorpresa, «ha conectado con el público».

El músico, que fue miembro de Rebeldes y Tandoori Le Noir y formó La Banda del Zoco y Mambo Jambo, está embarcado en solitario en su proyecto más personal. Tras cinco discos en el mercado, ha publicado este año el segundo volumen con 'Los Saxofonistas Salvajes' la banda con la que rescata «la tradición de los saxofonistas de finales de los años 40 a mediados de los sesenta rompiendo las barreras sociales y raciales y ofreciendo un nuevo lenguaje, más callejero, que con el tiempo dio pie al rock&roll».

Dani Nel.lo, saxofonista y compositor, reivindica «esta amenaza de tocar más allá del jazz». «El saxo era un instrumento paradigmático de este género, pero no tanto de otros estilos como el soul o el rythm&blues».

Así, tras varios discos instrumentos en solitario «haciendo lo mismo», Dani Nel.lo se lanzó con esta idea que llevaba tiempo rondando por su cabeza y «parece que la gente lo ha entendido mejor». Los temas que interpretan son versiones que «deformamos tanto que son como propios».

La buena recepción de estos álbumes los ha metido de nuevo en el estudio de grabación con composiciones propias de verdad que serán las que integren su próximo trabajo. «Estamos en una misión 'saxual'», bromeó el artista para describir el objetivo de su actual formación.

Estaba previsto que ellos fueran el broche a la primera jornada de un festival en el que Maxi Mendía, catapultado sobre unas plataformas de trece centímetros, ejerció como maestro de ceremonias presentando, en primer lugar, a Mississippi Queen & The Wet Dogs y the Old School Funky Family. El tercer artista en subir a escena fue el joven Erik Dongil, texano de veintiún años.

Hoy, sábado, habrá sesión vermú con John Paperback, en el quiosco de la música, a la una de la tarde. Ya por la tarde, la música comenzará a las siete de la tarde con Súper Panela. Soulomonics (22 horas) y The Sweet Vandals (23.30 horas) cogerán el testigo antes de la actuación de J.C. Brooks Band, a la una de la tarde. Al igual que ayer, habrá música de dj en los intermedios musicales. El domingo concluirá el festival con una sesión vermú a cargo de Detractors.