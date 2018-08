Música local y joven en directo La actuación de Cuentos para Ana. / PATRICIA BREGÓN La primera sesión del festival Avilés Suena Bien animó la tarde en El Parche MARINA MARTÍN AVILÉS. Miércoles, 22 agosto 2018, 01:22

La segunda edición del festival de música Avilés Suena Bien arrancó ayer en la plaza del Ayuntamiento. Fue el turno de siete de los quince grupos y solistas participantes, en esta primera jornada: Fer Iglesias, Cuentos para Ana, Cosa de 3, July, Infección, Bisonte y Polaroid los que pusieron ritmo al centro de la villa.

Un número de participantes muy superior al de la primera edición el verano pasado, en la que actuaron únicamente ocho bandas. «Hay más grupos actuando, pero también más público y más gente que poco a poco va conociendo la propuesta» comentaba la concejala de Juventud, Raquel Ruiz. El festival está organizado precisamente por una comisión de El Patio, un espacio que esta concejalía presta a los jóvenes en el edificio Fuero. «Vimos que había muchos artistas jóvenes tocando en bares, o por la calle en Avilés, así que propusimos crear esta comisión para que pudiesen conocerse, colaborar e incluso tener su propio festival». Y así ha sido, prueba de ello es Avilés, Suena Bien.

El primero de los artistas en actuar ayer, a las seis y media de la tarde, fue Fer Iglesias, que admite que «me esperaba menos gente, estoy muy contento». Si bien es cierto que un grupo de personas se acercó a la plaza de España para el festival, «casi todo el público es gente que pasaba por aquí, y se ha parado a escuchar». Y no era precisamente poca gente. Tanto él como Cuentos para Ana, que actuaba justo después, se subieron al escenario a cantar en acústico acompañados solamente por su guitarra y cantando temas propios. Pero el festival no se centra solamente en cantautores. Hip hop, heavy metal o punk rock también están presentes en esta variopinta propuesta que busca «dar un espacio a los artistas jóvenes locales para darse a conocer y para que la gente pueda escucharles» explica Raquel Ruiz. Los siete grupos fueron desfilando por un gran escenario mientras la plaza se seguía llenando de personas que se acercaban a disfrutar de la música en directo y de curiosos. El balance, según los organizadores y los propios participantes es más que positivo. Tras un día de descanso, mañana jueves le tocará el turno a More y Nakor, Danny Prince, Bidean, Komet y M20, Zeta 41 y DVZN, Leide, Fuera de Control, Blake y Anier.