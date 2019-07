El festival de música negra La Grapa regresa a Avilés con el cartel más ambicioso de su historia Yolanda Alonso y Víctor Velasco, en la presentación. / MARIETA J.C. Brooks, Dani Nel·lo y Los Saxofonistas Salvajes, The Sweet Vandals, Old School Funky Family, Erik Dongil, Soulomonics, Mississippi Queen & The Wet Dogs, Super Panela, John Paperback y Detractors serán los artistas participantes el 9 y 10 de agosto en El Muelle LA VOZ DE AVILÉS AVILÉS Viernes, 12 julio 2019, 13:00

La Grapa Black Music Festival ha desvelado el cartel de su V Edición, que se celebrará en Avilés el 9 y 10 de agosto. J.C. Brooks, Dani Nel·lo y Los Saxofonistas Salvajes, The Sweet Vandals, Old School Funky Family, Erik Dongil, Soulomonics, Mississippi Queen & The Wet Dogs, Super Panela, John Paperback y Detractors son los nombres que componen el estelar cartel de este año.

J.C. Brooks Band son una de las bandas de soul más excitantes de la actualidad y ofrecerá en La Grapa, en exclusiva, su único concierto en Europa. Dani Nel·lo lleva toda la vida agarrado a un saxofón forjándose una carrera impecable en la que ha actuado por todo el mundo y con Los Saxofonistas Salvajes recupera los sonidos viscerales y subversivos de los años cincuenta.

Desde su aparición en 2005, The Sweet Vandals están situados en primera línea de la música afro-americana en Europa y Old School Funky Family llevan más de una década expandiendo desde Francia su endiablada mezcla rítmica de funk, jazz y afro-beat por todo el mundo.

Erik Dongil llega a Europa por primera vez con su explosiva mezcla de Jump Blues, R&B y mucho swing. Por su parte, Soulomonics no han parado de crecer gracias al ritmo adictivo del R&B lleno de soul que facturan. La increíble voz de Inés Eleuteria es una de las señas de identidad de Mississippi Queen & The Wet Dogs.

Super Panela pondrá en La Grapa los ritmos latinos de Colombia y John Paperback su particular visión del blues. También estarán Detractors, el curioso proyecto en el que se han embarcado alguno de los miembros de Priscilla Band.

El 9 y 10 de agosto La Grapa Black Music Festival regresa a Avilés con la propuesta más ambiciosa de su historia, cinco años en los que se ha convertido por derecho propio en el festival de música negra de referencia del norte de España. El Parque del Muelle volverá a ser el punto de encuentro de los aficionados al soul, al funk, al R&B y, en definitiva, a la buena música. Una fiesta pensada para que todo el mundo pueda disfrutarla, ya que gracias al empeño de sus organizadores, GRAPA2, y del Ayuntamiento de Avilés, el festival ofrece una programación de lujo de forma completamente gratuita.