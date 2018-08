El II Festival Las Músicas confía su éxito a Los Lobos y 'La Bamba' La mítica formación de Los Lobos. / LVA El grupo estadounidense encabeza el cartel de un concierto «ecléctico» con Juanito Makandé y La M.O.D.A., el próximo 24, que pasa a ser de pago C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 10 agosto 2018, 01:38

No son solo el grupo que popularizó 'La Bamba', pero son sobre todo el grupo que popularizó 'La Bamba'. Los Lobos, el grupo estadounidense que se aupó al número 1 de las listas de singles de Estados Unidos y Reino Unido en 1987 con la canción mexicana 'La Bamba', actuará en el II Festival de Las Músicas, que el viernes 24 regresará a la plaza del Centro Niemeyer, esta vez con entrada de pago. Un precio, eso sí, «popular», como ayer se encargaron de subrayar sus organizadores, Ayuntamiento de Avilés, Mestizo Producciones y Centro Niemeyer en la presentación oficial del festival. Diez euros por varias horas de música a cargo de Los Lobos, La M.O.D.A. y Juanito Makandé.

«Es una propuesta ecléctica en un escenario fantástico», resumió José Luis Quirós, de la organización, quien ensalzó la «apuesta» por Los Lobos, un grupo internacional ganador de un Premio Grammy en 1984, que con 'La Bamba' alcanzó el número 1 en la lista Billboard cuatro años después y una «referencia del género tex-mex».

Uno de sus componentes, Louie Pérez, define a la formación como «una banda mexicoamericana y ninguna palabra describe mejor a los Estados Unidos que la palabra 'inmigrante». Su estilo es tan ecléctico como el que propone el cartel del propio festival, con influencias del rock temperamental, el 'garage', el blues y la música española y mexicana, entre otras.

«Habrá variedad de estilos, con lo que se pretende abarcar a todos los públicos»

Los Lobos son Louie Perez (batería, percusión y guitarra), Steve Berlin (percusión, saxofón, flauta y armónica), César Rosas (guitarra y mandolina), Conrad Lozano (bajo y guitarrón) y David Hidalgo (guitarra, acordeón, percusión, bajo, teclados, violín y banjo). Debutaron como formación hace más de tres décadas con un álbum irónicamente titulado 'Just Another Band from East L.A.' ('Solo otra banda del este de Los Ángeles'). Al final, parece ser que no fue así.

Respecto a Juan Makandé, Quirós reconoció que «si bien aquí no tiene tanta repercusión como en el sur, en Andalucía reunió la friolera de doce mil personas en su último concierto». Fue en la despedida de la gira 'Muerte a los pájaros negros', en Sevilla, tras la que el intérprete se centró en la escritura. Este año ha publicado el poemario 'El aire que suspira entre las flores', éxito de crítica y ventas.

El tercer concierto del cartel es La M.O.D.A., acrónimo de 'La Maravillosa Orquesta del Alcohol', grupo burgalés surgido hace siete años que combina instrumentos poco habituales como acordeón, saxofón, banjo, mandolina o clarinete con influencias del folk, el country, el punk y el rock&roll.

José Luis Quirós confió en que el festival fuera un éxito gracias a la diversidad de estilos, con lo que se pretende «abarcar a todos los públicos», y «precio barato». Consideraciones a las que se sumó la concejala de Festejos, Ana Hevia.