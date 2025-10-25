Esta Nochevieja en Avilés: actuación de Tekila y fiesta en el pabellón de La Magdalena Se ofrecerá un autobús lanzadera gratuito toda la madrugada y los mil primeros asistentes tendrán como regalo una bolsa de cotillón

El pabellón de La Magdalena de Avilés se convertirá en un gran cotillón de Nochevieja para recibir al nuevo año el próximo 1 de enero en una propuesta del Ayuntamiento que organiza por primera vez en este recinto la fiesta de Fin de Año que arrancará a partir de las 00.30 horas con la apertura de puertas.

La entrada será gratuita y el Grupo Tekila y el Dj Chely serán los encargados de amenizar una fiesta que contará con servicio de guardarropa, vigilancia privada y barras de hostelería. Se trata de una propuesta festiva que sustituye a la tradicional verbena que suele celebrarse en espacios más céntricos de la ciudad como la pista de La Exposición, una ubicación que había recibido numerosas quejas por parte de los vecinos.

En esta nueva propuesta la música será protagonista y se alargará hasta las seis de la mañana convirtiendo el pabellón de La Magdalena en una gran pista de baile. Como colofón, la fiesta terminará, cómo manda la tradición de Año Nuevo, con chocolatada y churros de la que podrán disfrutar los asistentes en el propio recinto.

Desde el área municipal de Festejos han confirmado que se pondrá a disposición de los asistentes un servicios de autobús lanzadera gratuito que funcionará durante toda la madrugada y conectará el pabellón de La Magdalena con diferentes puntos de la ciudad para facilitar la asistencia y la vuelta a casa durante la noche.

Además, para incentivar la participación en esta nueva iniciativa de fin de año los primeros mil asistentes que lleguen al recinto de exposiciones de La Magdalena recibirán como regalo una bolsa de cotillón. Esta fiesta de Fin de Año es, según la concejala Yolanda Alonso, «una de las novedades de la programación navideña, en la que estamos trabajando».

