Como mañana viernes no hay colegio, en la mayoría celebran hoy algún acto relacionado con el Antroxu. En el Marcos del Torniello, por ejemplo, abrirán las puertas a las familias a partir de las 12.15 horas con vistas al desfile que celebrarán en el patio a partir de las 13 horas. Los alumnos de infantil interpretarán la canción 'El monstruo de la laguna', los de 1º y 2º, 'El baile del cuadrado', los de 3º y 4º, 'Superman' y los mayores de 5º y 6º, 'Holching out for a hero', de Bonnie Tyler.