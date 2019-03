La tradición reina en el programa de El Bollo La concejala de Festejos, Ana Hevia, en su última presentación de las Fiestas de El Bollo. / MARIETA La animación musical correrá a cargo de las orquestas Cañón y Anaconda, canción asturiana, Rubén Alba, Un de Grao, Xabier Díaz e As Adufeiras de Salitre y la Banda de Música y Gaitas Dambara de Burela C. R. Viernes, 29 marzo 2019, 13:07

Fiel a su espíritu, las fiestas de El Bollo apuestan por la tradición en un programa que potencia la animación de calle con numerosos conciertos y pasacalles. Se 'cae' de las fechas oficiales (20 al 22 de abril) la que estaba llamada a ser la principal novedad del cartel, el festival musical 'El Universo del Canto' en el Teatro Palacio Valdés, que se traslada al sábado 4 de mayo. «Estaba inicialmente previsto para el sábado 27, pero como es jornada de reflexión se ha cambiado», ha explicado esta mañana la concejala Ana Hevia.

La edil de Festejos ha destacado el protagonismo de la música tradicional y folk en una fiestas que son «pocos días, intensas y muy, muy participativas», con propuestas para todos los públicos y «las actividades más queridas». Como curiosidad, se repite la suelta de palomas a cargo del Club Colombófilo Avilesino, una antigua tradición recuperada el año pasado como parte del programa conmemorativo por el 40 aniversario de la Fundación Deportiva Municipal.

Sábado, 6 de abril

12 horas. Sorteo para la elección de Xana, Xanina y Damas de Honor de las fiestas de «El Bollo« 2019. Auditorio de la Casa de Cultura.

Sábado, 13 de abril

20 horas. Gala de presentación de la Xana, Xanina y Damas de Honor de «El Bollo» 2019. Teatro Palacio Valdés.

Sábado, 20 de abril

12 a 21 horas. Primera jornada de la X Feria de Alfarería Tradicional «Villa de Avilés» (FATVA 2019). Plaza de Álvarez Acebal. Participan 14 alfarerías:

12 horas. XI Trofeo de Skate «El Bollo». Skatepark del Complejo Deportivo La Magdalena.

22.30 horas. Gran Verbena de «El Bollo» amenizada por las orquestas Anaconda y Cañón. Pista de la Exposición.

Domingo, 21 de abril

11 a 21 horas. Segunda jornada de la X Feria de Alfarería Tradicional «Villa de Avilés» (FATVA 2019). Plaza de Álvarez Acebal.

12 horas. Pregón de las fiestas. Lanzamiento del grueso palenque anunciando el inicio de las fiestas. Plaza de España. Seguido de la suelta de palomas a cargo del Club Colombófilo Avilesino.

12.30 horas. Primer desfile de carrozas, xarrés y carros engalanados. Recorrido: C/ San Francisco, Plaza de España, C/ La Cámara, C/ José Cueto y final en la confluencia de ésta con C/ Eduardo Carreño.

17.30 horas. Festival de Canción Asturiana «El Bollo 2019». Plaza de España. Actuarán José Manuel Collado (Campeón Absoluto de Canción Asturiana), María del Rosario González (Campeona Absoluta de Canción Asturiana), Carlos Velasco (Campeón de Canción Asturiana), Lucía Rodríguez (Campeona Juvenil de Canción Asturiana) con Ramón García como gaitero acompañante. Presentará José Antonio González Fernández «El cantu la vara».

El festival tendrá dos pases en los que se intercalarán actuaciones de canción asturiana, humor asturiano, baile tradicional, canciones de cantautor asturiano, gaita y tambor.

17:30. XXXII Milla Urbana de Avilés. Organiza: Asociación Atlética Avilesina. Centro urbano de Avilés.

18.30 horas. Pasacalles de la Banda de Música y Gaitas Dambara de Burela (Lugo).

20 horas. Primera jornada del XXVIII Encuentro Coral de Habaneras. Auditorio de la Casa de la Cultura de Avilés. Actuarán la Agrupación Coral Voces de Mar, de Suances (Cantabria), la Coral Juan de la Encina, de Miranda de Ebro (Burgos), el Coro de Oleiros (La Coruña) y Rondalla Al Sejo, de Castro Urdiales (Cantabria).

21.00 h. Concierto folk con el gaitero Rubén Alba y su banda. Plaza de España.

Lunes, 22 de abril

11 a 21 horas. Tercera jornada de la X Feria de Alfarería Tradicional «Villa de Avilés» (FATVA 2019). Plaza de Álvarez Acebal.

12 horas. Pasacalles de las fanfarrias El Felechu, Ceda El Paso y Menudos Notas. Casco histórico.

13 horas.«Fabada Pantagruélica» cocinada en directo por los Xagós de Miranda. Como manda la tradición, con su compango en cada ración (chorizo, tocín y morciella). Caños San Francisco.

14 horas. XLI Concurso de Fabada, organizado por la Asociación de Amas de Casa de Llaranes. Soportales del Palacio Consistorial, Plaza de España.

14 horas. Comienzo de la XXVII Comida en la Calle.

17 horas. Sobremesa musical por las plazas, con Fredevents (plaza del Carbayo), Talismán (Plaza Hermanos Orbón), Costa Norte (plaza Carlos Lobo) y Ensueños (plaza del Carbayedo).

18 horas. Segundo desfile de carrozas, xarrés y carros engalanados. Recorrido: C/ José Cueto, Plaza de La Merced, calle y plaza de Pedro Menéndez, C/ La Muralla, C/ Doctor Graíño, C/ Fernández Balsera, C/ Severo Ochoa y final en la avenida de Cervantes.

19:00 horas. Concierto folk con «Ún de Grao», del músico y compositor José Martínez. Plaza de España.

20 horas. Segunda jornada del XXVIII Encuentro Coral de Habaneras. Auditorio de la Casa de la Cultura de Avilés. Actuarán el Coro Mixto Reconquista (Oviedo), el Coro Vetusta (Oviedo), el Coro Minero de Turón y la Agrupación Polifónica Centro Asturiano (Avilés).

20:30 horas. Concierto folk con «Xabier Díaz e As Adufeiras de Salitre». Plaza de España.

Sábado, 4 de mayo

19:30 horas. Festival musical «El Universo del Canto» con actuaciones de ópera, pop-rock, corales, música clásica, música tradicional asturiana...

Programación deportiva

Trofeo de Natación «Avilés«

13 de abril. 10:30 horas y 16.30 horas. Piscina del Complejo Deportivo Avilés. Organiza: Club Natación Avilés.

Campeonato de España de Rugby de Selecciones Autonómicas Sub-14

13 y 14 de abril. 10.30 horas (Sábado) 09 horas (Domingo). Estadio Municipal Fútbol Muro de Zaro. Organiza: Federación Española de Rugby.

Torneo Primavera Fútbol-8 Prebenjamín

13 y 14 de abril. 10 horas y 16 horas. Campo de Fútbol-8 del Quirinal. Organiza: Club Deportivo El Quirinal.

XI Trofeo de Skate El Bollo

20 de abril. 12 horas. Skatepark del Complejo Deportivo La Magdalena. Organiza: Fundación Deportiva Municipal de Avilés.

XXXII Milla Urbana de Avilés

21 de abril. 17.30 horas. Centro Urbano de Avilés. Organiza: Asociación Atlética Avilesina.

Trofeo «El Bollo» de Billar a Tres Bandas

Del 22 de abril al 3 de mayo. 18 horas. Centro Asturiano de La Habana. Organiza: Centro Asturiano de La Habana.

Campeonato Interterritorial de Taekwondo

27 de abril. 10 horas. Complejo Deportivo Avilés. Organiza: Club Deportivo Seo.