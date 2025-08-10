El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

ARNALDO

Las fiestas de Llaranes se van a La Espina

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Las fiestas de San Lorenzo de Llaranes se celebran este fin de semana por todo lo alto y ayer estrenaron una novedad, trasladándose a la plaza de La Espina para acoger allí dos actuaciones musicales. Primero fue el turno de Jorge Rouget, a las ocho de la tarde, para dejar paso a DJ Edu Iris a las nueve y media. Posteriormente, ya en el recinto ferial, cerró la jornada la orquesta Finisterre con una parada de su Tropical Tour. La fiesta continúa hoy con una intensa jornada que incluye misa, comida popular y la actuación de Eleven y la entrega del bollo y el vino a los socios.

