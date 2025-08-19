Avilés recupera su revista de las fiestas de San Agustín para divulgar la historia local Festejos y Nieva Ediciones editarán 1.500 ejemplares de una iniciativa que se remonta a 1894

Fernando Del Busto Avilés Martes, 19 de agosto 2025, 13:44 Comenta Compartir

Hace más de un siglo, allá por 1894, las fiestas de San Agustín contaron con una sencilla publicación que servía de escaparate cultural y sus páginas también divulgaban la cultura local. Después de unos años de ausencia, el Ayuntamiento de Avilés y Nieva ediciones recuperan la publicación que esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Avilés «a puertas de la semana grande», explicó la concejala de Festejos, Yolanda Alonso. Benjamín Lebrato, de Nieva ediciones, recordó que «la revista veraniega de las fiestas se mantuvo hasta hace unos diez o quince años, si bien en las últimas entregas era meramente comercial».

De esta manera, se entiende el giro dado a la publicación que este año se refuerza con diferentes artículos que van desde las fuentes de la villa a la Capilla de Santa María de Las Alas o el centenario del Real Avilés, coronado con el ascenso. Curiosamente, la revista de hace cien años también contaba con un artículo dedicado al primer equipo de la ciudad. No es el único guiño que se puede encontrar en una publicación que se ha «mimado», explicó Lebrato. Así, el color de la portada recuerda al pendón histórico de la ciudad. Lebrato ha escogido uno de los escudos históricos de la ciudad para ilustrar la portada, evocando la tradición milenaria de Avilés.

«Edición cuidada»

Además, ha procurado cuidar los detalles de la edición, utilizando papel reciclado de la máxima calidad y encuadernación rústica, explicó Lebrato. «He procurado cuidar todos los detalles y que sea una publicación de calidad», aseguró. La tirada alcanza los 1.500 ejemplares. Una parte se entregará a los anunciantes para que la puedan entregar a sus clientes.

El resto saldrá a la venta en las librerías y quioscos de Avilés al precio de cinco euros para facilitar que todo el mundo conozca el programa festivo de 2025 y una parte de la historia local.

Temas

Avilés