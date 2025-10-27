Una Filarmónica que pide socios abre el miércoles nueva temporada en Avilés La Classic Strings Chamber Orchestra será la primera de las doce actuaciones previstas que, sin la ayuda del Ayuntamiento, no habrían sido posibles

Cristina Del Río Avilés Lunes, 27 de octubre 2025, 18:24 Comenta Compartir

La centenaria Sociedad Filarmónica Avilesina abrirá este miércoles, día 29, la temporada LXX de su segunda época con el concierto de la Classic Strings Chamber Orchestra, el primero de los doce que están programados. El presidente de la entidad, Marino Soria, ha presentado este lunes el calendario junto a la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y juntos han hecho un llamamiento para que la gente melómana se haga socia. «Necesitamos un impulso de gente que quiera seguir apostando por esta entidad y por el trabajo que se realiza y por lo que puede aportar a la programación cultural de Avilés. Llevamos unos años de colaboración, que eso también fue un impulso importante, con los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que siempre se programaron desde Cultura y ahora los incorporamos a la programación de la Filarmónica», ha manifestado la edil.

Soria ha insistido en ello porque «si no fuera por el Ayuntamiento, la sociedad habría desaparecido». Actualmente son 267 socios, de los cuales 13 son juveniles. Estos pagan 50 euros al año y los adultos, 160.

Jueves, 29 de noviembre Classic Strings Chambert Orchestra

Jueves, 6 de noviembre Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias

Jueves, 13 de noviembre Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias

Jueves, 13 de diciembre Vetusta Big Band

Jueves, 14 de enero de 2026 Boulevard Music

Jueves, 30 de enero de 2026 Estefan Latcekiw

Jueves, 11 de febrero de 2026 Cuarteto de Zagreb

Jueves, 26 de febrero de 2026 Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias

Jueves, 11 de marzo Dúo Zenaty Kasic

Jueves, 18 de marzo Eleven Ensamble

Jueves, 9 de abril de 2026 Noelia Rodiles

Jueves, 21 de mayo de 2026 Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias0

De la programación ha destacado al Cuarteto de Zagreb, «uno de los más interesantes de los que circulan por Europa y que es dificilísimo que puedan venir a una sociedad con tan pocos recursos como la de Avilés», y a la pianista Noelia Rodiles, «nuestra pianista oficial, una referencia del pianismo», de la que ha subrayado su «resolución y sensibilidad» para seleccionar los programas, que cerrará la temporada el 9 de abril. Sobre la formación que dará el concierto de apertura ha apuntado que «es el resultado de la excelencia», una «sabia combinación de la calidez de un conjunto de cámara y la amplia riqueza del sonido de una orquesta».

De la Vetusta Big Band, que actuará el 13 de diciembre, ha mecionado el «éxito rotundo» que cosecharon hace dos años con su interpretación de los grandes temas de las orquestas. Boulevard Music, que representa la «versatilidad», cogerá el testigo el 14 de enero. El Dúo Zenaty, con «uno de los más interesantes violinistas checos», y la Eleven Ensamble completan, junto a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) el programa.

El acceso a los conciertos, que se desarrollan en el auditorio de la Casa de la Cultura, está reservado a los socios de la Sociedad Filarmónica, que puedan invitar a una persona que no sea de Avilés. Los de la OSPA están abiertos a todo el público. Todos los conciertos comenzarán a las 19.30 horas, salvo los de la OSPA, a las 20 horas..

Temas

Conciertos

Avilés