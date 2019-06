La finca de La Lloba obtuvo la menor puntuación en el concurso de la perrera

Las dos fincas de la Fundación Protectora de Animales de Asturias en Carreño fueron las de mayor puntuación en el concurso del consorcio para la construcción de la perrera, con 102 y 99 puntos, respectivamente. La de peor puntuación fue la de La Lloba con 54 puntos y la tercera mejor fue la de La Curtia con 96. El consorcio dio ayer a conocer el acta de la mesa de contratación en la que se recoge la puntuación.

Como ya publicó este periódico, la parcela mejor valorada fue una de Carreño. El precio ofertado por la protectora en este concurso fue fundamental para que finalmente las fincas tuvieran la mejor puntuación. Pedía dos euros por metro cuadrado, lo que le otorgó ya de salida 40 puntos, frente a los 20 que tuvo la de La Lloba que pedía cuatro euros y los 14,55 de La Curtia que pedía por metro cuadrado el precio máximo establecido por el consorcio, que eran 5,5 euros.

En cuanto a la superficie, también tuvieron las mejores puntuaciones las dos de Carreño, ya que eran las de mayores dimensiones. Una tuvo 10 puntos y la otra 9,30. Las situadas en Castrillón obtuvieron 7,90 y 6,35. En el apartado en el que se valoraba la necesidad de reparar o construir camino también las dos de la protectora de animales consiguieron la puntuación máxima, 30, mientras que las otras dos no llegaron ni a un punto. Los 20 que se daban por tener la red de agua fueron para la de La Curtia, las de Carreño no puntuaron en este apartado y la de La Lloba tuvo 8,80. También tuvo mejor puntuación en cuanto a red de energía la de La Curtia, otros 20 puntos, mientras que el resto no llegó a uno. En el apartado de la red de alcantarillado no puntuó ninguna, ni en telecomunicaciones o cierre aprovechable. Los otros puntos se dieron por el tiempo de llegada desde Avilés con la mejor valoración para La Curtia y el análisis subjetivo en el que esta parcela era también la más valorada.