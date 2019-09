«Hay otras fincas en Carreño para la perrera, solo hay que buscarlas» La finca donde podría instalarse el albergue comarcal de animales. / P. G.-P. El concejal de Medio Rural subraya que la oposición al terreno más valorado «no es un capricho político», mientras los vecinos están «perplejos» C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 21 septiembre 2019, 03:13

La historia se repite, pero no por conocida deja de asombrar a los protagonistas. Los vecinos de la finca de Tamón más valorada por la mesa técnica del Consorcio del Albergue de Animales, que tal como ayer adelantó LA VOZ DE AVILÉS ha rechazado las alegaciones del Ayuntamiento de Carreño, se preparan para una larga batalla legal. No entienden que se siga apoyando un terreno que no cumple los requisitos técnicos del pliego y creen que «hay otras fincas en Carreño» para instalar la perrera. «Solo hay que buscarlas», manifestó ayer Manuel García, presidente de la Asociación de Vecinos San Juan.

En su oposición cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Carreño, que conocía el rechazo de sus alegaciones por este periódico. «No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto. Pediremos el acceso al expediente al Ayuntamiento de Avilés para conocer la decisión de la mesa del consorcio y poder tratarla en la comisión de Urbanismo que tenemos el martes», trasladó el concejal de Medio Rural, Manuel Noceda.

Cree que hay que «buscar un sitio donde el albergue no moleste a nadie». Y, al parecer, los hay. Manuel García incluso los identifica: «Desde la antiguas carretera hasta El Empalme hay millones de metros cuadrados. Incluso la zona industrial de la ZALIA o Cogersa tienen millones de metros expropiados y sin uso». Por eso considera que si no se hace es por «falta de sentido común o por intereses». En la misma línea analiza el rechazo de las alegaciones la vecina más próxima al terreno que parece concitar el favor de los técnicos. «Esto se venía venir desde hace tiempo porque esa propiedad pertenece a quien pertenece (una asociación protectora)». En cualquier caso, «aunque es para echarse a temblar, jugamos con la ventaja de la experiencia. Llevamos mucho tiempo peleando contra lo mismo y ya conseguimos pararlo dos veces. Lo que no entiendo es que se puedan cambiar los criterios urbanísticos cuando interesa», señaló Montse García.

De ahí la «perplejidad» de los vecinos porque, como apuntó Manuel García, es una finca «afectada por una línea de alta tensión, con un riachuelo, cercana a casas, pendiente y sin abastecimiento ni saneamiento». «De hecho, mucha gente de Tamón perdió de ofertar porque sus propiedades no cumplían las condiciones del pliego. Esta tampoco y ahí está. Por no tener no tiene ni acceso», resumió.

«Quiero mucho a los animales, pero cada cosa en su sitio. No nos vamos a cruzar de brazos porque vemos que hay otras posibilidades. Trescientos o mil perros, porque habrá que ver cuántos ayuntamientos se suman después al consorcio, no pueden estar al lado de las casas», sentenció.