La firma de Mariscal estará en el Certamen de San Agustín

Xavier Mariscal tiene un idilio con Avilés. Hasta el punto de afirmar que «estamos en el sitio con la mejor luz del norte». Esa luz, cuando las nubes permiten que pase, se cuela en la sala de la Factoría Cultural donde está interviniendo en una serie de vasijas y botijos de diferentes tamaños y formas, elaborados por los profesores Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Serán cerca de 50 los que lleven la firma inconfundible de un artista que ayer recibió en su estudio temporal de trabajo la visita de «la jefa», en alusión a la alcaldesa, Mariví Monteserín.

«Esto está muy bien torneado. Yo he conocido a dos torneros muy buenos que empezaron a los cinco años», le contó a la regidora para ejemplificar que hay disciplinas en las que es muy difícil adquirir la maestría si no se practican desde la infancia. Por eso él, que ha tocado muchas de ellas porque «soy de los que pienso que hay que abarcar mucho y apretar poco», deja que sean los maestros ceramistas y alfareros los que den forma a un material que él luego decora. Ya lo hizo en su primera experiencia de este cariz, con piezas cerámicas inspiradas en la tradición morisca de Manises a las que él luego imprimió su sello.

El cerca de medio centenar que decorará en la Factoría Cultural formarán parte del Certamen de Cerámica de San Agustín, que este año cumple treinta años y que se celebrará a finales de octubre. «No es normal que un Ayuntamiento como este tenga tanto presupuesto para Cultura. En Valencia, por ejemplo, nuestro concejal de Cultura era un torero. Si no hubiese cultura, nos moriríamos, nos pegaríamos un tiro. Tener cultura nos permite compartir emociones», afirmó un Xavier Mariscal que va enlazando ideas mientras avanza en el diseño de la vasija que tiene entre manos. «¿Realizas un diseño previo?», se interesa Mariví Monteserín. «La propia pieza te va diciendo», responde antes de iniciar una defensa de los oficios tradicionales. «Que la sociedad no lo deje desaparecer porque aquí (en la tradición alfarera) hay una identidad muy potente», señala. Pero vuelve, a continuación al tema inicial: «Con 22 años, en Manises, comencé a decorar cerámica, a usarla como un lienzo. Ser ceramista es una profesión (...). Pero aquí me tratan mejor», concluye mientras varios ojos le observan. Los de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, los de los artistas Ramón Rodríguez y Anabel Barrio, la del alfarero Luis Cora,.. Responde afirmativamente a la pregunta sobre si le incomoda tanta atención, pero lo cierto es que no sólo no resulta creíble sino que tiene pinta de ser todo lo contrario. Se lo pasa en grande respondiendo lo que nadie espera.