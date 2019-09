Caso Niemeyer | El fiscal asegura que en el Niemeyer se produjo «una estafa piramidal de toda la vida» Tres de los acusados,Natalio Grueso, Judit Pereiro y José María Vigil, antes del comienzo de la última sesión. / POOL EFE El juicio queda visto para sentencia después de que las defensas solicitaran la absolución de sus clientes CRISTINADEL RÍO AVILÉS. Viernes, 13 septiembre 2019, 01:02

El fiscal Alejandro Cabaleiro concluyó ayer que Natalio Grueso se valió de «una estafa piramidal de toda la vida» en la gestión del Centro Niemeyer de 2007 a 2011 que se cayó cuando hubo un cambio de Gobierno que decidió poner la lupa sobre una situación financiera a la que nadie había prestado atención hasta entonces. Especialmente duro con los políticos en su informe en el juicio por el 'caso Niemeyer' que ayer concluyó en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Cabaleiro rechazó que hubiera habido «una persecución política». «Se encontraron contradicciones en las facturas que habría encontrado cualquiera (que las hubiera contrastado) y esto es lo que justifica un procedimiento de revocación de subvenciones. No fue una persecución. El propio director del centro perdió su proyecto por no haber justificado el gasto, (...) la idea de que 'yo soy tan bueno que no tengo que dar justificaciones' puede servir en una empresa privada, pero no en una pública», argumentó.

Según el fiscal, eso ocurrió porque «tenemos un patronato constituido por políticos y una presidenta política que pasaron por aquí y fue desolador. (...) No les importaba absolutamente nada más que vender en prensa que la Fundación traía a Woody Allen y a no sé quién más. Nunca controló la gestión». Y eso fue posible gracias a que «el diseño estructural de la fundación permitió la confusión absoluta del dinero, de lo que era dinero público para fines privados», señaló. De hecho, aquí estuvo uno de los ejes de la última sesión del juicio junto con el análisis de las facturas: la naturaleza jurídica de la Fundación. Si esta era pública o privada porque de ello dependerá que se pueda sostener la acusación por malversación de caudales públicos.

Para la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la propia Fundación Centro Niemeyer, no hay ninguna duda tanto por la finalidad que se indica en sus estatutos (dinamizar la región) como por la propia titularidad del equipamiento, la composición del patronato (representantes políticos) o los fondos económicos, todos procedentes de administraciones públicas. «Se dice que es privada para poner las bases para el desbarajuste posterior. Lo único que importaba de su condición pública era en pro del beneficio político y personal de sus gestores», espetó el fiscal.

No lo interpretan así las defensas, que también aluden a los propios estatutos de la fundación, a la ley de fundaciones y hasta al Código Penal. La interpretación más reciente la llevó a la sala la defensa de Viajes El Corte Inglés, responsable civil subsidiario en esta causa, que aludió al mismo debate dirimido en la Audiencia Provincial de A Coruña sobre la Fundación Camilo José Cela. La viuda del Premio Nobel gallego y otras tres personas también acusadas de malversación de caudales públicos fueron absueltas.

El tiempo que no se dedicó al análisis de la naturaleza jurídica de la entidad correspondió a las facturas sobre las que se sustenta el resto de acusaciones: estafa y falsedad en documento mercantil, principalmente. Natalio Grueso afronta once años de cárcel, su exmujer Judit Pereiro, dos años y medio, el exagente de viajes José María Vigil, ocho años, y José Luis Rebollo, exsecretario, dos años y dos meses como cooperador en un presunto delito societario. Aparte, multas.

Alejandro Riera, abogado de la Fundación Centro Niemeyer, acusó al agente de viajes de haberse «metido el dinero en el bolsillo», a Rebollo de haber permitido que se aprobasen cuentas con salvedades sin informar al patronato y a Pereiro de beneficiarse de viajes a costa del trabajo de su marido. No solo porque no hay «ni diarios ni agendas de la señora Judit» que puedan justificar su presencia en reuniones por medio mundo sino también porque en «el 97% de las facturas se oculta su nombre». «¿Un error?», se preguntó.

Le respondió su abogado, Luis Tuero, quien se preguntó qué correos u otra documentación podría tener su clienta si era una «mera colaboradora» que «hacía traducciones, creaba sinergias y labores de acompañamiento», tal como en el plenario corroboraron «veintipico testigos». Además, pidió analizar con seriedad viajes, en muchos casos, de 24 ó 48 horas. «No son de placer», recalcó.

Fernando Burgos, abogado de Grueso, admitió que «hubo errores», pero que no pueden ser imputados a nadie sino que se produjeron por la «falta de cobertura administrativa». Y él fue el primero en sacar un nombre al que apuntarían el resto de las defensas: el de la primera contable, María José Mochales. En su opinión, Grueso era «un simple apoderado. No tiene facultades ni en la llevanza de la contabilidad ni en la formulación de cuentas».

Para Antonio Pineda, abogado de José María Vigil, no se sostiene la existencia del «plan preconcebido del que habla la acusación» y la «persona de la cual viene todo el desastre es la señora Mochales», que registró mal las facturas o directamente no lo hizo. Considera que «los problemas en la facturación han sido hechos aislados, errores por la complejidad del sistema» de Viajes El Corte Inglés, que trabaja aún en MS-Dos.

Lo mismo opina José Luis Rebollo de Mochales, dado que su despacho profesional fue el que se encargó de la contabilidad después de que esta lo dejase. Defendió su honorabilidad, su eficiencia y criticó, de nuevo, a los patronos, «unos negligentes y vagos», que no miraban la documentación que él entregaba.

Por último, el abogado de Viajes El Corte Inglés, pide su absolución como responsable civil subsidiario por el que se le pide el pago de más de un millón de euros, dado que la empresa «ya pagó» a la Fundación las facturas cobradas de más.

Reconoció que dada la importancia de la Fundación Centro Niemeyer como cliente «se hicieron excepciones», pero que se prestaron todos los servicios cobrados. Él también llamó la atención sobre que el «primer órgano que tiene que controlar (patronato) es el que está descontrolado». Al igual que otros compañeros, llamó la atención sobre el hecho de que una fundación que las acusaciones defienden que es pública se sometiera a un concurso de acreedores, algo que no le correspondería.