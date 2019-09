La Fiscalía advierte de que la plantilla de Avilés es insuficiente para atender el área La fiscal superior del Principado, Esther Fernández, en una visita a la sede judicial avilesina. / MARIETA El Ministerio Público pide refuerzos para poder atender todos los asuntos de Avilés, Pravia, Luarca y Castropol y la creación de una plaza de tramitador C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 28 septiembre 2019, 01:55

En Avilés hay seis fiscales para siete juzgados de Instrucción y Primera Instancia, dos penales, dos sociales y los tres de Pravia, Luarca y Castropol. Una plantilla «insuficiente» que ha provocado ya la queja de un particular. Ante la perspectiva de que la situación se agrave, la Fiscalía Superior de Asturias advierte ya de la necesidad de refuerzos y de la creación incluso de una plaza de tramitador, porque en el cuerpo de funcionarios asignados a la Fiscalía se repite esta misma escasez.

El principal problema al que se enfrentan los fiscales de Avilés es la obligación de atender también los asuntos de los juzgados de Pravia, Luarca y Castropol dadas «las distancias que hay que recorrer, las condiciones de acceso a esas poblaciones, que se ven dificultadas no solo por las deficientes vías de comunicación, sino por las inclemencias meteorológicas, lo que implica una gran dificultad para atender adecuadamente esos juzgados». Por ejemplo, correspondió a la Sección Territorial de Avilés la instrucción y calificación del homicidio de la gijonesa Paz Fernández Borrego, cuyo cadáver fue encontrado en el pantano de Arbón (Navia), el 6 de marzo de 2018. La mató Javier Ledo, a quien la familia de la mujer acusa de asesinato, y que está a la espera de juicio. Igualmente, el fallecimiento del niño Izan Álvarez en la piscina de una granja-escuela en Riberas (Soto del Barco) en 2017 y cuya instrucción todavía continua. Estos dos son, quizás, los más mediáticos de todos, pero no faltan delitos contra la seguridad vial y contra la fauna.

Además, el hecho de que haya siete juzgados mixtos provoca «coincidencias en los señalamientos» y obliga al fiscal de turno a solicitar la suspensión de alguno de ellos, lo que ha motivado la protesta de un particular.

Algo parecido ocurre con la plantilla de funcionarios asignada a la Fiscalía, compuesta por un gestor, tres tramitadores y un funcionario de auxilio, y que supone que «muchas obligaciones no se puedan hacer por falta de personal». En concreto, el registro de los juicios por delitos leves.

Esta radiografía del personal y de las funciones asignadas lleva a la Fiscalía Superior del Principado a considerar «imprescindible» tanto la consolidación en la plantilla de refuerzos como la creación de una plaza más de tramitador porque, pese a la voluntad de todos, «la escasez de personal y el número de órganos judiciales que se deben atender, con sedes dispersas, resulta imposible que un fiscal sea sustituido por sus compañeros».

En realidad, esta situación no es exclusiva de la Sección Territorial de Avilés sino que parece estar generalizada en Asturias con plantillas de funcionarios que permanecen «inamovibles año tras año, pese al incremento de órganos judiciales e incluso al aumento de la plantilla de fiscales» porque, en su opinión, la actual división en cuerpos de los funcionarios de la Administración de Justicia no está pensada para las fiscalías. «Las funciones de los funcionarios están pensadas y reguladas para el funcionamiento de un Juzgado y no de una fiscalía, lo que ocasiona disfunciones derivadas del hecho de que en una fiscalía hay tareas que la normativa no atribuye a ninguno de los cuerpos de funcionarios».

Los medios técnicos y materiales también son objeto de observación, pero estos parecen tener una solución a la vista. En su visita a Avilés el pasado 15 de mayo, la Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, dio el visto bueno a unas mínimas obras de reorganización del espacio que aún no han comenzado.