Piden seis años de prisión para el acusado de dejar sin visión en un ojo a su cuñado en el tanatorio Imagen de archivo de una de las alas del Tanatorio de Avilés. / MARIETA El agresor, irritado porque no le habían avisado de la muerte de su madre, hizo perder la visión de un ojo a su hermano político en 2014 C. R. AVILÉS. Martes, 2 julio 2019, 01:03

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita seis años de cárcel y alejamiento para el acusado de agredir a su cuñado en el tanatorio de Avilés porque no le habían avisado de la muerte de su madre. Según el escrito de acusación, el procesado se presentó en el Tanatorio de Avilés el 19 de marzo de 2014 presa de una gran excitación porque su madre había muerto y su hermana no le había avisado.

Nada más entrar en la sala del velatorio, comenzó a insultar a todos los presentes. Su cuñado le recriminó la conducta, lo que terminó de crispar a su hermano político, que se abalanzó sobre él, golpeándolo indiscriminadamente en el rostro. En una de estas acometidas, le introdujo violentamente un dedo en el globo ocular izquierdo, una agresión que le provocó un traumatismo ocular que necesitó una operación quirúrgica de la que tardó 545 días en curar. A pesar de ello, perdió prácticamente la visión en ese ojo. Asimismo, le provocó un perjuicio estético y un trastorno ansioso-depresivo reactivo.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones, por los que, además de cárcel, solicita que se le prohiba acercarse a su cuñado a menos de doscientos metros a su domicilio, lugar de trabajo o lugar en el que se encuentre en cualquier momento y de comunicarse con él por cualquier medio o procedimiento durante diez años. Pide también el abono de las costas del procedimiento.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita una indemnización de 27.250 euros por las lesiones causadas y con 36.000 por las secuelas, más los intereses legales correspondientes, así como que abone los gastos de curación que se acrediten.

El juicio se celebrará el día 10 de julio de 2019 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas.

Recientemente se juzgó en Avilés otro presunto delito de lesiones, aunque en este caso la petición de pena era menor puesto que los daños a la víctima también fueron menores. Los hechos se habían producido la madrugada del 13 de mayo de 2017 en la calle de Rivero y, según el agredido, «un hombre se acercó a mí y me empezó a pegar patadas y puñetazos en la cabeza y el cuerpo sin ningún motivo». Su presunto agresor no se presentó a la vista oral

Al parecer, «el individuo no me conocía de nada y me agredió sin ningún motivo, yo tan solo estaba sentado en las escaleras de un bar tomándome una cerveza tranquilamente». Como consecuencia de las agresiones, sufrió una herida en la cabeza que precisó sutura con grapas y una contusión con fractura de una costilla que tardó veintiún días en curarse.

Declararon como testigos los dos agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la noche de los hechos y detuvieron al agresor. «Recibimos una llamada en torno a las cinco de la madrugada solicitando nuestra presencia porque un individuo, en estado de embriaguez, no quería pagar la cuenta en un bar y ofrecía una actitud agresiva». Una vez allí, los agentes fueron interceptados por la víctima de la agresión «y nos explicaron que le habían pegado, supuestamente por el mismo individuo que habría causado los incidentes en el bar», explicaron los agentes.

A pesar de que la víctima no pudo ofrecer una descripción exacta del agresor «porque estaba algo bebido», los agentes pudieron localizarlo «y tuvimos que reducirlo y detenerlo porque nos insultaba y nos amenazaba con agredirnos», aseguraron los dos policías.