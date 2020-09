La Fiscalía pide tres años y medio de prisión para la propietaria de la granja de Soto del Barco en la que se ahogó un niño Solicita la misma pena por un delito de homicidio por imprudencia grave para las dos monitoras, una de ellas en prácticas, que encargadas del cuidado del menor, de cinco años LVA Miércoles, 9 septiembre 2020, 13:55

La Fiscalía del Principado solicita tres años y medio de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave para la propietaria de la granja-escuela Palacio de Bouza, en Soto del Barco, en la que un niño de cinco años, Izan Álvarez, falleció ahogado en el verano de 2017 durante un campamento, así como para las dos monitoras, una de ellas en prácticas, que estaban a cargo del menor. Pide además que se las inhabilite para el ejercicio de la profesión durante cuatro años y que indemnicen a los padres del menor con 250.000 euros, además de otros 33.000 por los daños y secuelas sufridos.

El Ministerio Fiscal considera que la encargada de la instalación no adoptó ningún tipo de medida de precaución, «ni siquiera la más elemental», en el desarrollo de la actividad de piscina con el niño, que tenía pánico al agua, y que el número de menores a cargo de sus cuidadoras era «considerablemente mayor a lo permitido por ley». No solo eso, sino que la piscina no tenía licencia de apertura, que nunca se había solicitado, ni tampoco socorrista. La directora de la instalación tampoco había pedido al Instituto Asturiano de la Juventud autorización para el desarrollo y organización de actividades de aire libre. El Palacio de la Bouza tampoco tenía concertado seguro de responsabilidad civil.

Los hechos

El día 12 de julio de 2017, los padres del menor, acudieron a conocer las instalaciones del Palacio de La Bouza, en Soto del Barco, y a entrevistarse con la directora del mismo, con la finalidad de inscribir al menor en los cursos y colonias de verano en régimen externo, es decir, que el niño pernoctaría en su domicilio y acudiría a realizar actividades en el centro durante el día. Al conocer las instalaciones, los padres del menor comprobaron que existía una piscina y advirtieron de forma clara, rotunda y concreta a la directora del centro, que el niño tenía pánico al agua. El fiscal asegura que la acusada «oyó a los progenitores y los tranquilizó de forma verbal pero no adoptó ningún tipo de medida», omitiendo «cualquier tipo de diligencia, hasta la mínima y elemental, en el cuidado del menor al realizar la actividad de piscina».

La inscripción del menor se formalizó el día 13 de julio de 2017 ante la secretaria del centro, volviendo la madre del menor a poner especial hincapié en la circunstancia concreta de que el niño padecía de un trauma con el agua. Tal es así que, en la ficha de inscripción, la secretaria del centro escribió, en el apartado de recomendaciones: «Pánico al agua, cuidado en piscina». La inscripción se realizó para los días martes, jueves y viernes hasta el 15 de agosto.

El mismo día 13 de julio, el menor inició el curso y la madre del niño volvió a advertir del trauma con el agua que tenía el menor, esta vez a la monitora en prácticas, que fue la persona que los recibió a su entrada.

El menor formaba parte de un grupo de 17 niños, al cuidado de dos monitoras, una de ellas en prácticas, cuando el número máximo permitido por la normativa es de diez por monitor, ya que los de prácticas no computan. La piscina tampoco cumplía con las normativas, ya que el paso del vaso infantil al de mayor profundidad era fácil, «por lo que ya en repetidas ocasiones algunos de los menores que asistían al campamento lo habían saltado». No había señalización, ni socorrista, de cuya falta ya había sido la empresa advertida en una inspección de Salud Pública realizada el 17 de julio.

El pequeño había acudido al centro cuatro días antes del fatal 25 de julio en el que falleción. «Durante ese periodo, las acusadas fueron conocedoras del trauma que el menor padecía con el agua, ya que este se negaba incluso a ponerse el bañador y, una vez en la piscina, sus incursiones al agua se limitaban a entrar y salir de forma casi inmediata», según sostiene el fiscal. .

Ese día, sobre las 15.20 horas, las acusadas, una vez estaban en el recinto de la piscina con su grupo de menores, se sentaron en unas hamacas en el punto más alejado del vaso infantil, «sin extremar cautela alguna sobre el menor, y allí permanecieron sentadas durante 10 minutos, sin tomar precaución alguna, hasta que una de las menores que jugaba a bucear en la piscina de vaso grande, en la parte con más profundidad, observó que el niño se encontraba en el fondo de la misma, de rodillas pegado al suelo, por lo que lo subió a la superficie, hasta el bordillo de la piscina, pidiendo ayuda, alertando así a las monitoras acusadas. Así, la monitora lo saco al exterior y, seguidamente, las acusadas procedieron a realizarle técnicas de reanimación sin resultado alguno, hasta la llegada de personal sanitario«.

Los padres del menor fallecido sufrieron una reacción mixta de ansiedad y depresión, con secuelas. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave en su modalidad de imprudencia profesional.