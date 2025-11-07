La foca nada en Avilés en una Noche Negra vivida a resguardo El animal, todo un icono de Avilés, solo ha protagonizado una de las diversas propuestas de la Factoría Cultural, pero su colorista presencia se ha adueñado de un espacio que ha derrochado actividad

Cristina Del Río Avilés Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:48

La Noche Negra de Avilés ha vuelto a convocar este jueves a todo aquel interesado en experimentar o vivir de manera diferente una tarde-noche de noviembre que, como suele ser habitual en esta cita, ha tenido la incómoda presencia de una lluvia intermitente. Como esa circunstancia se contempla la mayoría de las propuestas lúdico-culturales se programaron en interiores, a diferencia de la Noche Blanca que fía su presencia en la calle a la mejoría del tiempo que se asocia con la primavera.

Cuestiones meteorológicas aparte, la Noche Negra ha ofrecido una treintena de propuestas artísticas, expositivas y musicales que se concentraron en la Factoría Cultural, en primer y destacado lugar; en el Conservatorio Profesional Julián Orbón; en el Palacio de Maqua; en la Galería Amaga y en el Espacio Portus, en San Juan de Nieva, que hizo coincidir la inauguración de su primera exposición de producción propia con esta jornada. 'Templo y Dársena. Anatomía de un proceso', comisariada por Nicolás Alonso, está dedicada a la antigua Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en San Juan de Nieva e integrada por material fotográfico inédito del proceso de construcción de la iglesia situada en el Puerto y diseñada por Ignacio Álvarez Castelao en forma de quilla de barco invertida. Se podrá visitar hasta el 6 de abril.

De vuelta a este margen de la ría, a partir de las cinco de la tarde comenzó a echar humo el horno para cocer conforme a la técnica japonesa, dirigido por Pablo Hugo Rozada, y que fue uno de los reclamos en el exterior de la intensa actividad interior, como la decoración de focas de fibra de vidrio que continúan el protagonismo que han tenido esta semana con la intervención del artista Martín Fores.

Ha habido también música y danza y hasta una charla sobre sexualidad (e histeria) en el Palacio de Maqua.