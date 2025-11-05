Las focas vuelven renovadas a Avilés Segunda vida. Varios artistas intervienen estos días en las 14 foquinas colocadas en los colegios de la ciudad como parte del Festival de Arte y Cultura Urbana y de la Noche Negra

Lucía López Pérez Castrillón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Hace 75 años que Avilés recibió la visita de un animal poco común en la zona que acabaría convirtiéndose en todo un símbolo de la ciudad. Al espíritu de aquella foca que en 1950 apareció en la ría y cuyo legado se perpetuó en los patios de los colegios con catorce esculturas con su forma, se encargan durante estos días de darle de nuevo color varios artistas dentro del Festival de Arte y Cultura Urbana (Focart) que recupera las catorce foquinas.

«Después de tantos años y un uso en los centros educativos había que restaurarlas», señaló la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, que ayer realizó una visita a los artistas en la Factoría Cultural.

Entre ellos se encuentra Martín Fores, que estos días se ha bajado de los andamios y los grandes muros que acostumbra a pintar para trabajar encima de la mesa e intervenir dos focas. «Estoy súper enfocado», bromea en alusión al proyecto 'Enfocado' con el que en 2010 se colocaron estas figuras en los patios de los colegios.

«Para mí esto es una especie de juego súper divertido y súper creativo», explica. Esa diversión la contagia a través de sus dos propuestas y de los colores y el arte pop con el que en la tarde de ayer ultimaba su segunda creación. La primera, más realista, consiste en una foca común a la que Fores le ha dado un toque «mágico» añadiéndole un collar y una silla con forma de alfombra mágica.

Cerca de él, la mierense Nuria Velasco ultimaba algunos detalles de su foca en la que ha querido plasmar la leyenda celta de las 'selkies' o mujeres foca. «Normalmente me dedico a hacer cerámica muy relacionada con el folklore y la historia de las 'selkies' me gusta muchísimo, así que poder intervenir la foca y hacerla relativo a ellas me encanta», explica.

En la leyenda estas mujeres dejaban su piel de foca escondida para poder mudarla aunque en muchas ocasiones eran forzadas a vivir en tierra firme si les robaban su piel. «Me parece una historia que dice mucho de la situación de la mujer», explica Nuria Velasco en lo que ya es su primer acercamiento al arte urbano como artista.

El resto de focas se intervendrán por el público el viernes en un taller que se realizará en el marco de la Noche Negra en la Factoría Cultural.