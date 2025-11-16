El folclore de Asturias, Zamora y Cantabria en la calle La asociación Ximielga la Saya organiza una nueva edición del Festival Caleyando en el Centro Comercial El Atrio y las calles del casco histórico

Fernando Del Busto Avilés Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las calles del centro histórico de Avilés volvieron a acoger una demostración de folclore tradicional, en este caso gracias al Festival Caleyando organizado por la Asociación Simielga La Saya con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés y que ayer celebró su séptima edición.

Además de los anfitriones, actuaron la Asociación Cultural Tierras Llanas Toro y su Alfoz, venidos desde Toro, Zamora; el grupo folclórico Torreón de Cartes, de Cartes, Cantabria, además de dos entidades asturianas: los anfitriones de Ximielga La Saya y la Agrupación Folclórica La Sidrina, de Lugones, Siero.

Durante la mañana, recorrieron las calles del centro histórico con exhibiciones y talleres abiertos a todo el mundo, si bien iban con ropa de calle, lo que restaba vistosidad a la cita. No sucedió así por la tarde.

Por la tarde, las cuatro organizaciones realizaron un desfile por las calles de Galiana, Rivero, La Cámara y La Ferrería para terminar con una actuación en la plaza de España, siendo uno de los momentos de más interés.

El tiempo desapacible de la tarde fue un lastre para las asociaciones que demostraron la riqueza del patrimonio tradicional de sus lugares de origen e invitaron a todo el mundo a sumarse. Ximielga la saya lleva varios años organizando Caleyando, un festival que busca llevar a las calles de la ciudad diferentes muestras de folclore y facilitar el diálogo entre el público y los integrantes de los grupos folclóricos.