Fomento reconoce que no cumple la normativa de iluminación en la Variante La falta de iluminación en los enlaces de la Variante la convierten todavía en más peligrosa. / LVA El ministerio responde a una pregunta formulada por Foro, pero no aclara si va a poner solución al problema YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Jueves, 12 julio 2018, 02:36

El Ministerio de Fomento reconoce no cumplir en la Variante los criterios que establece la orden que regula la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. Es la respuesta que ha dado a la cuestión planteada por la senadora de Foro, Rosa Domínguez de Posada. No obstante, el Gobierno no concreta en qué se incumple esas recomendaciones sobre alumbrado, ni tampoco si va a poner solución, algo que ahora Foro tratará de averiguar en una nueva pregunta a Fomento.

La iluminación de la Variante, como en otras carreteras del país, se apagó hace nueve años como fórmula para el ahorro. Con el paso del tiempo, en algunos puntos ha ido recuperándose paulatinamente, sin embargo, en otros no y los conductores alertan de su peligrosidad que se traduce en accidentes como el sucedido el pasado mes de marzo con tres personas heridas, una grave, que llevó a la senadora de Foro a formular la pregunta. En ella se pide una respuesta muy concreta sobre «si piensa solucionar la grave situación de siniestralidad en la Variante de Avilés procediendo al encendido de las luces». Cuatro meses después, el Gobierno solo reconoce que «en relación con el asunto interesado, se señala que el tramo de la carretera referenciado no cumple con los criterios que establece la Orden Circular 36/2015 de 24 de febrero sobre la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles».

25% del tráfico es nocturno

Esa normativa nació después de que se reconociese que en España «el 25% del tráfico circula en horas nocturnas» y que «una de las razones por las que se originan los accidentes es la falta de visibilidad por los conductores de los objetos situados en el trazado de su recorrido o que se presentan de forma repentina en el mismo».

La Orden Circular establece que las carreteras convencionales, como es la Variante, «no se iluminarán en general, aunque podrá justificarse su iluminación en caso de que el tramo sea un TCA (Tramo de Concentración de Accidentes) y en los dos últimos años más del 50% de los accidentes se hayan producido en periodo nocturno». No obstante, establece excepciones en las que se justificaría la colocación de alumbrado en este tipo de carreteras como en «enlaces situados en zonas interurbanas en los que la intensidad media de vehículos sea igual o superior a 80.000 por día» o «enlaces situados en zonas interurbanas en los que la intensidad media de vehículos sea igual o superior a 60.000 por día y se produzcan más de 120 días de lluvia al año».

Fomento, en su escrito, no aclara qué criterio es el que no se cumple en la Variante. La pregunta formulada por Foro hacía especial hincapié en el tramo de las inmediaciones de La Plata. En donde aseguraba que «hay muchos jabalíes que atraviesan la carretera y, sin luz, es muy difícil verlos».

Castrillón ya aprobó en su Pleno pedir al ministerio la iluminación de la Variante y Demarcación de Carreteras denegó esa pretensión recordando que se apagó el alumbrado como una medida de ahorro para hacer cumplir la circular de iluminación de carreteras que aboga por reducir el consumo de energía en ellas. Por eso, decía el organismo dependiente de Fomento que, hasta que no se dicten nuevas instrucciones a nivel estatal no se podrá modificar el alumbrado de la Variante, ni en el tramo de Castrillón ni en ningún otro.

La nueva respuesta del Ministerio de Fomento parece abrir el camino a encontrar una solución porque en ella reconoce que no cumple con la normativa. Para Foro, «en este caso está más que justificada la necesidad de iluminación como punto singular de los previstos en el anexo 1 de la normativa, siendo especialmente sangrante porque la instalación ya está hecha y no requiere inversión alguna, solo habría que encenderla con el objetivo de reducir la siniestralidad».