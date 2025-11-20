El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La organización buscó una jornada muy dinámica y participativa. ARNALDO GARCÍA

El fomento de vocaciones técnicas llega a Infantil

La asociación ASATA congrega a 350 estudiantes, la más pequeña de cuatro años, para sembrar interés por la ciencia y tecnología

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Más de 350 jóvenes de siete colegios asturianos, cinco de ellos de la comarca avilesina, participaron en la mañana de ayer en la jornada organizada ... por la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (ASATA) para fomentar las vocaciones científico-técnicas en el alumnado, especialmente en las mujeres.

