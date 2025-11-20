El fomento de vocaciones técnicas llega a Infantil

Más de 350 jóvenes de siete colegios asturianos, cinco de ellos de la comarca avilesina, participaron en la mañana de ayer en la jornada organizada ... por la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (ASATA) para fomentar las vocaciones científico-técnicas en el alumnado, especialmente en las mujeres.

La jornada STEAM (las salidas profesionales y estudios de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, por sus siglas en inglés) buscó un enfoque innovador y, de entrada, se habló con los estudiantes de la gestión de las emociones y de los sentimientos, contando para ello con el apoyo de un pulpo de peluche.

Hubo charlas, conversaciones, técnicas de relajación, juegos e intervenciones como la del científico Amador Menéndez que generaron el asombro de los participantes presentando diferentes trabajos de investigación en el mundo de los materiales y la tecnología led que se desarrollan en el centro de Avilés de la Fundación Idonial.

El pabellón de La Magdalena acoge hoy una nueva edición de la Feria Talento Joven para la inserción laboral

«Este año hemos innovado en diferentes aspectos», explicó Covadonga Rodríguez, coordinadora del proyecto que cuenta con el respaldo del Principado de Asturias. Así, la más sorprendente fue abrir el abanico hasta la educación infantil, contando con alumnas de cuatro años.

«Tenemos que empezar a hablar primero de las vocaciones científico-técnicas», aseguró Rodríguez, ya que, en su opinión, retrasar el fomento a los estudiantes de Secundaria y Bachillerato puede suponer llegar demasiado tarde

También se habló de la formación profesional, contando con la participación de diferentes alumnos perfectamente uniformados y dispuestos a hablar de temas como la mecanotrónica o todo lo que puede hacer un ayudante de laboratorio . De esta manera, se quería abrir la perspectiva de los jóvenes para acercarse al mundo de la tecnología

Y se trabajó en la inclusión ya que, entre los centros participantes, se encontraba el colegio de Educación Especial de Tapia de Casariego. Covadonga Rodríguez expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada, más aún cuando la metodología se encuentra evaluada por la Universidad de Oviedo.

La actividad continuará hoy en el Pabellón de Exposiciones de la Magdalena con la celebración desde las 9 a las 15 horas de la XI edición de la Feria Talento Joven.

El acceso es gratuito y los participantes podrán asistir a diferentes ponencias y entregar su currículum en las principales empresas de la región. El Ayuntamiento de Avilés participa informando de los recursos municipales y revisando los currículos.