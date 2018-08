Formación con contrato de trabajo Asistentes a la clausura del itinerario formativo sobre Gestión de Tecnologías de la Información. / MARIETA El Centro de Empleo Europa clausura un curso con un 50% de inserción laboral C. R. AVILÉS. Miércoles, 8 agosto 2018, 02:48

Cinco de los diez informáticos asistentes al itinerario formativo sobre Gestión de Tecnologías de la Información del proyecto Avilés e-Commerce (comercio electrónico), organizado por el Centro de Empleo Europa, han concluido la formación con un contrato de trabajo. El curso finalizó ayer con un sencillo acto de clausura presidido por el concejal de Promoción de Empleo, Manuel Campa, y los representantes de las tres empresas que han colaborado en este taller, Software AG, DXC Technology (antigua CSC) y SATEC.

Marta García Barrios, avilesina de 23 años, es una de los cinco jóvenes que ha participado en esta formación y que ha encontrado trabajo. Ayer, valoraba muy positivamente un curso «en el que hemos aprendido un poco de todo». «Nos han enseñado lo que piden en las empresas, principalmente relacionado con redes sociales y programación», explicó. La joven, que terminó la carrera el año pasado, estaba trabajando, pero en otro sector que nada tenía que ver con sus estudios, por eso ahora celebra esta primera oportunidad laboral.

Como ella, Luis José Chao, corverano de 23 años. «Me llamaron del Centro de Empleo Europa para informarme de este curso. Justo acababa contrato en una empresa que no tenía que ver con la informática y me apunté», explicó. Aunque aún no tiene firmado el contrato, confía en que la experiencia en la empresa le abra puertas o le facilite un contrato estable.

Sin trabajo se encontraba David Sánchez, avilesino de 23 años. «Estaba buscando y ahora espero sacarle provecho a este contrato que nos van a ofrecer», explicó. De momento, el curso ya ha merecido la pena porque «hemos aprendido muchas cosas de programación y la experiencia que te falta cuando sales de la carrera», reconoció.

Estos jóvenes tendrán su primera oportunidad laboral gracias a la implicación de tres potentes empresas informáticas con presencia en Avilés. DXC Technology ofrece servicios de tecnologías de la información a cerca de seis mil clientes, tanto en el sector privado como el público, en setenta países.

Software AG, fundada en 1969, es una empresa de 'software' con diez mil clientes en setenta países. La compañía es la segunda más importante en Alemania, el país en el que nació, y la séptima de Europa. En España fundó su sede en 1984.

SATEC acaba de cumplir treinta años «como una de las empresas más consolidadas en España en el ámbito de la consultoría tecnológica», según ellos mismos se definen. Se trata de una multinacional española integradora de soluciones tecnológicas y especializada en servicios avanzados asociados a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Más de mil trabajadores integran su plantilla.

La formación en el Centro de Empleo Europa continúa en verano. Ayer mismo comenzó un curso de diseño en Canva que durará tres días. En septiembre está previsto uno sobre 'Storytelling y Elevator pitch' o la forma de presentar un producto, servicio o idea de forma atractiva en pocos minutos, y otro sobre el currículum creativo.