«La formación de los políticos cada vez es peor y el insulto está a la orden del día»

José María Roces, ayer en el paseo de la ría. / AVILÉS
José María Roces | Coordinador de Ciudadanos
«El PSOE de Avilés está apoltronado y su seguidismo al Principado nos tiene sentados en la última fila desde hace cuarenta años»
J. F. GALÁN
AVILÉS. Jueves, 1 agosto 2019, 02:00

José María Roces regresa a la política tras un largo paréntesis. Fue secretario general del comité local de Gijón de UCD, miembro de la ejecutiva territorial de Asturias y de la comisión nacional de educación en los años en los que se tramitó la LOECE, la primera ley orgánica de educación de la democracia. Licenciado en Filosofía y Letras en la rama de Filología Inglesa, ejerce la docencia desde hace 42 años, treinta en la Universidad Laboral -era el secretario general cuando se cerró- y actualmente en el Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés, donde es adjunto a la dirección.

-La política ha cambiado mucho desde los tiempos de UCD.

-Tremendamente, y no a mejor. La crispación que hay ahora no la había antes, el insulto está a la orden del día y la formación de los políticos cada vez es peor. Nosotros vamos a demostrar que otra forma de hacer política es posible.

-¿Qué le ha devuelto a ella?

-Siempre me he movido en sectores liberales. Tras la desaparición de UCD entré en el mundo de los sindicatos de funcionarios, y en 2016 cuando se integró en la internacional liberal europea, me afilié a Ciudadanos.

-¿Qué ve en Ciudadanos?

-Un partido liberal. Yo no soy ni socialista ni conservador. Estoy en el centro, entendido no como una ideología, sino como una posición que depende de dónde se sitúen otros.

-¿Cómo valora los resultados electorales en Avilés?

-Hemos duplicado nuestra representación en el Ayuntamiento pese a que competimos con fuerzas políticas que hace cuatro años no estaban, lo que significa que los ciudadanos han conectado con nuestra labor. Lo del triunfo del PSOE estaba cantado. Nosotros trataremos de competir con ellos en busca del voto centrado, que es donde está ahora, en Ciudadanos y en el PSOE. En realidad la línea que separa a liberales y socialdemócratas es muy fina, aunque en España sea más gruesa que en otros países. Lo que espero es que el PSOE vaya girando hacia posiciones más racionales y modernas.

-En Madrid es lo contrario.

-Eso son estrategias de partido a nivel nacional en las que no entro.

-¿Ve posibilidades de llegar a acuerdo con el PSOE en Avilés?

-Con el PSOE y con cualquier otro grupo que presente buenas ideas para Avilés. Lo importante son las propuestas, no su procedencia. Nosotros no vamos a excluir a nadie.

-¿Cuáles son, a su juicio, las prioridades de Avilés?

-Arrastramos muchas cosas pendientes desde hace cuarenta años en los que, salvo un pequeño paréntesis, siempre han gobernado los mismos. El PSOE de Avilés está apoltronado. No digo que la ciudad no haya mejorado, faltaría más, pero su seguidismo al Gobierno regional nos tiene sentados en la última fila. Llevamos muchos años de promesas. En eso son unos maestros, y en incumplirlas también. La prioridad son las infraestructuras y desarrollar los polígonos industriales, cosa que parece que se está haciendo gracias al Gobierno central, y revertir el descenso y el envejecimiento demográfico.

-¿Cómo podría hacerse?

-Una de nuestras propuestas es crear en Avilés un campus de Formación Profesional de grado superior que podría atraer a unos 1.600 estudiantes al año. Ya quisieran otros municipios tener la industria que hay en nuestra comarca, y no se ha aprovechado.

-Ciudadanos apela al concepto de comarca.

-Totalmente. Es lo que siempre hemos sido, el Alfoz de Gauzón, así que tampoco sería ninguna novedad. Estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos vería con muy buenos ojos una comarcalización total. Personalmente soy partidario del ayuntamiento único. Con 27 concejales en lugar de los 72 que suman Avilés, Castrillón, Corvera e Illas seguro que nos arreglaríamos, y en todo caso las estructuras existentes podrían aprovecharse para formar distritos, como en otros municipios.

-¿Cree que es posible?

-Francamente lo veo difícil. Pero tampoco hay que ser drásticos. Se puede avanzar hacia la comarcalización y ver hasta dónde llegamos. Hay que unir fuerzas, y eso no significa que unos invadan a otros.

-¿Hacia dónde va a enfocar sus primeros pasos?

-A consolidar un entramado interno para tener capacidad de acción ante todo lo que tenemos encima y a reunirme en el plazo más corto posible con toda clase de asociaciones.

-A nivel nacional Ciudadanos no atraviesa su mejor momento.

-Es lo que dice el CIS, pero las encuestas no son más que eso, encuestas, unas veces te suben y otras te bajan. Lo importante son las elecciones, lo demás es hablar por hablar.

-Gran parte de la población vería bien que Ciudadanos facilitase un gobierno del PSOE en España.

-Eso también lo dicen las encuestas. Algunos de los nuestros se han ido, pero la posición de mi partido es firme y desde mi humilde posición yo la acato.