Avilés alza la voz en su Foro Solidario y se alía contra la desigualdad y a favor de «un mundo más justo» Las jornadas tuvieron este lunes su clausura en una jornada en la que se hizo partícipe a escolares y hubo un encuentro con Ángela Nzambi, escritora ecuatoguineana

Alejandro L. Jambrina Avilés Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:08

«Más que nunca necesitamos ciudadanos libres que defiendan la democracia, que defiendan la libertad y la capacidad de regular para que aquellos que quieren hacer negocio no lo hagan regulando a su favor». Con esa idea expresada por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, se clausuró este lunes el XXII Foro Solidario de Avilés que durante tres días llenó la ciudad de actividades basadas en la reflexión y el debate a través de conferencias, charlas, exposiciones y diversas actividades educativas.

En el marco de esta última jornada se celebró la tercera edición del Encuentro Escolar Solidario, una iniciativa ya consolidada en la ciudad y dirigida a concienciar sobre las desigualdades sociales en distintas latitudes a los alumnos de los centros de primaria y secundaria del municipio, a cargo de la Asociación Los Glayus.

Este lunes también se estrenó la obra de teatro sobre 'Reducción de las desigualdades', uno de los objetivos de desarrollo sostenible, propuesta dirigida al colectivo de personas mayores de Avilés que se puso en escena en la plaza de España, también para que todos los ciudadanos la pudiesen disfrutar.

Pero sin duda una de las actividades centrales de la jornada y del programa fue el diálogo 'Recreando desde las literaturas orales africanas', en el que participó Ángela Nzambi, escritora ecuatoguineana ganadora del premio nacional de literaturas africanas en 2019. La prestigiosa escritora charló con Vicente Montes Nogales, profesor de la Universidad de Oviedo y representante de la Fundación El Pájaro Azul, sobre algunas de las realidades que le ha tocado vivir y que han inspirado a su vez sus obras a lo largo de los últimos años.

En el acto de clausura de este XXII Foro Solidario estuvo presente Beatriz González Prieto, viceconsejera de Derechos Ciudadanos, que en el último acto charló precisamente con la alcaldesa de Avilés y con el concejal de Derechos Sociales, Agustín Medina. Mariví Monteserín se puso seria en su mensaje y afirmó que en la actualidad «estamos atravesando una nueva crisis».

Es por ello que la regidora avilesina abogó por la política como vehículo para luchar contra todo tipo de desigualdades. «Hoy es muy importante que aquellos que estamos en instituciones progresistas dediquemos todos los años, al menos una semana como esta, a reflexionar sobre esos objetivos y sobre lo que esta pasando hoy en el mundo, que sin duda desde esta perspectiva, si las desigualdades crecen, se producirán situaciones muy alejadas a los derechos humanos en todos los países del mundo y eso también puede pasar en el Europa», sentenció la alcaldesa.

