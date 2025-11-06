El Foro Solidario de Avilés interpela a la juventud: «El cambio lo hacemos nosotros» La vigesimosegunda edición de esta cita se inaugura en el Instituto Menéndez Pidal con una llamada a la acción

Cristina Del Río Avilés Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:40 Comenta Compartir

El XXII Foro Solidario de Avilés ha inaugurado la edición que dedica a reflexionar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 10, la desigualdad, interpelando directamente a los estudiantes de formación profesional en el IES Menéndez Pidal. «Pretendemos crear conciencia crítica. Analizar la situación y ver con qué herramientas contamos. Tenemos que avanzar todos juntos (...). Pensar en temas globales, pero actuar desde lo nuestro», demandó el concejal de Cooperación Social, Agustín Medina, a la juventud reunida en el salón de actos. Explicó la motivación de un foro que, una vez al año, se para y reflexiona «sobre lo que pasa fuera de España» y que este año es la desigualdad. No solo económica sino también por razones de color de piel, sexo, religión, capacidad o clase social.

Junto a él se encontraban la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, y el director general de la Agenda 2030 de Asturias, Juan Antonio González Ponte. Coto también confesó su deseo que de que el foro «despierte vuestro sentido de la responsabilidad» porque desde la cooperación al desarrollo, «que es un política pública en la que participamos instituciones y oenegés, que son fundamentales, necesitamos que la gente joven se sume».

Al igual que previamente había hecho el concejal, Beatriz Coto aclaró el ámbito de actuación de la Cooperación al Desarrollo. Si Agustín Medina había señalado que «no es dar ayudas sino repartir la riqueza», la directora general de Cooperación del Desarrollo amplió que «aunque lo asimilamos a lo que hacemos en otros países, tiene dos partes y la segunda es Educación al Desarrollo». «No es solo que conozcamos la situación de desigualdad, sino que asumamos corresponsabilidad con los Derechos Humanos», añadió.

Trasladó que para la Cooperación al Desarrollo «no hay ningún año fácil». Aunque por economía verbal se refirió tan solo a unos pocos países, quiso advertir tanto sobre un nuevo «contexto complejo» que afecta de lleno al Derecho Internacional y que, como se ha visto en Palestina, «las violaciones (del Derecho Internacional) quedan impunes, con lo que cual se permite que se perpetúen», como del recorte de la ayuda al desarrollo por parte de varios países europeos y de Estados Unidos, cuya Agencia de Ayuda al Desarrollo, ahora cerrada, aportaba el 40% del global.

Juan Antonio González Ponte recordó a la juventud que «sois la esperanza y el presente» y aseguró que «lo más rupturista es defender la igualdad». Advirtió sobre el resquebrajamiento de la democracia, sistema que identificó como básico para la igualdad» y sobre la 'lógica del sacrificio' o «asumir que parte de la sociedad es un despojo, es detritus».

