El IX Foro ‘Vivir Más, Vivir Mejor’ se desarrollará el 1 de octubre en el Centro Niemeyer

El Centro Niemeyer acogerá el próximo 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, la novena edición del Foro ‘Vivir Más, Vivir Mejor’, un espacio de reflexión y debate sobre los retos y oportunidades en la defensa de los derechos de las personas mayores en España y Europa. Organizado por HelpAge International España y el Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con Fundación La Caixa, el foro reunirá a expertos en sociología, derecho, políticas públicas, economía y bienestar social, así como a personas mayores, representantes institucionales y actores del sector social.

El evento está enmarcado en la Semana de las Personas Mayores en Avilés 2025, que se celebrará entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre, con un completo programa de actividades que será presentado próximamente.