El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés El incendio se ha producido en la calle Balandro. No hay que lamentar daños personales

Lucía López Pérez Avilés Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:00 | Actualizado 10:11h. Comenta Compartir

El fuego ha devorado esta madrugada cinco vehículos que se encontraban estacionados en la calle Balandro, en Avilés. Un sexto automóvil ha resultado afectado. El incendio se declaró alrededor de las 4.20 de esta madrugada de lunes y, en cuanto se recibió el aviso en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias, se movilizó a los bomberos, que lograron extinguir el fuego aproximadamente tras una hora de trabajo.

Afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Se desconoce el origen del fuego.

Avilés