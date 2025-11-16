Las fuertes lluvias inundan las calles del centro de Avilés

R. D. AVILÉS. Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:25 Comenta Compartir

Las fuertes lluvias caídas en Avilés sobre las diez menos cuarto de la noche provocaron inundaciones en algunas calles del centro de la ciudad en el entorno de Las Meanas, donde las tapas de las alcantarillas, como suele suceder en estos episodios de lluvia en coincidencia con mareas altas, se levantaron por la presión del agua. De esta forma, el agua anegó la calle José Cueto en la zona frente al campo de fútbol y el cuartel de la Policía Local, pero también en su último tramo ya en el cruce con Fuero de Avilés. Las alcantarillas echaron agua hasta anegar la carretera también en la parte baja de Juan XXIII y en otros puntos del centro de la ciudad lo que dificultó enormemente la circulación de los pocos vehículos que a esas horas estaban en la ciudad. La Policía Local se movilizó de inmediato.

Temas

Avilés