La Fundación Fernández-Vega hará revisiones oculares gratis en la plaza de España hasta las seis Muchos vecinos aprovecharon la ocasión para comprobar el estado de salud de sus ojos / Marieta Se han formado grandes colas frente a la carpa, que se ha instalado con motivo del Día Mundial de la Visión ALEJANDRO L. JAMBRINA Avilés Jueves, 10 octubre 2019, 12:49

Varios ópticos y oftalmólogos de la Fundación Fernández-Vega llevan desde las diez de la mañana revisando la vista de los vecinos de Avilés en una carpa instalada en la plaza de España con motivo del Día de la Visión. Desde primera hora de la mañana han sido muchos los que se han acercado hasta allí para aprovechar esta ocasión y comprobar la salud de sus ojos. Desde la Fundación llevan años realizando este tipo de consultas a pie de calle, pero esta es la primera vez que lo hacen en Avilés y los doctores encargados esperan que se acerquen por la carpa unas cuatrocientas personas a lo largo del día.

«Con esta medida pretendemos hacer un pequeño chequeo para detectar posibles pérdidas de visión o dolencias oculares, para recomendarle a los pacientes si necesitan acudir a su oftalmólogo», explicaba esta mañana el doctor Tomás Parra, responsable de las revisiones. Lo que más les ha llamado la atención a los doctores «son la gran cantidad de casos de cataratas que presentan algunos pacientes y que no sabían, una detección precoz es importante y ese es el objetivo», destcaba el doctor Parra sobre los pacientes avilesinos que hoy han ido pasando por sus manos.

Miguel Sánchez es uno de los pacientes que ha aprovechado esta revisión gratuita y ha sido una buena experiencia «porque me han algunas cosillas y me han recomendado que vaya al médico para que me repitan una operación de párpado antes de que me pueda causar ceguera», destacaba. Como él, Concepción Serrano ha pasado por las manos de los doctores de la Fundación «y me han detectado unas pequeñas cicatrices en el ojo a causa de la presión ocular porque me estoy trartando de un glaucoma, este tipo de iniciativas son muy positivas porque mucha gente no acude a los médicos y así se pueden revisar de uan forma sencilla».

Las revisiones se realizarn de manera ininterrumpida hasta las seis de la tarde y con esta iniciativa la Fundación Fernández-Vega «quiere contribuir a la concienciación ciudadana y mostrar la importancia de realizarse revisiones oftalmológicas periódicas a fin de detectar a tiempo posibles enfermedades oculares, especialmente las asintomáticas».