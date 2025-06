La Fundación San Martín ya ha repartido el 60% del presupuesto de las ayudas al alquiler

Afrontar el pago de unas mensualidades de alquiler cada vez más elevadas es un problema para muchas familias, hasta el punto de que la ... Fundación San Martín, encargada de gestionar las ayudas municipales relacionadas con la vivienda, ya ha repartido más del 60% del presupuesto previsto para este año en las dos primeras reuniones de la comisión de valoración de las mismas, a pesar de que el plazo de solicitud no termina hasta finales de octubre.

En total, el Consistorio había previsto un gasto de 530.000 euros para ayudar a los hogares más vulnerables a afrontar los pagos del alquiler. En la primera reunión, celebrada el pasado 14 de mayo, se concedieron 149.898 euros para este concepto. En la segunda, ocurrida dos semanas más tarde, se concedieron otros 169.124 euros. En total, se han repartido ya 319.022 euros. Es decir, ya se ha agotado el 60% de la partida.

Se repite, por tanto, la misma situación del año pasado, cuando ya hubo una demanda muy elevada de estas ayudas económicas que superó el presupuesto previsto, que era entonces de 430.000 euros. Se acabaron destinando a este concepto 650.724 euros, después de tener que suplementar la partida con dinero procedente de otros conceptos que no se había gastado. Este año, y pese al incremento del presupuesto, todo apunta a que volverá a ser necesario hacer una modificación de crédito para poder atender todas las solicitudes.

El año pasado se celebraron hasta ocho comisiones de vivienda para resolver este tipo de solicitudes de ayuda, tanto las del alquiler como aquellas dirigidas a propietarios y las de garantía energética. Este ya se han celebrado dos, después de que las ayudas se convocasen a finales de marzo. En apenas dos meses se han concedido 177 ayudas, con cinco meses aún por delante para que los avilesinos puedan seguir solicitándolas.

A lo largo del año pasado, la Fundación San Martín atendió 383 solicitudes de ayudas al alquiler. La alta demanda hizo necesario inyectar en la partida inicial de los presupuestos una ampliación de 100.000 euros, y posiblemente este año haya que hacer lo mismo.

Esta línea permite financiar hasta la mitad de la renta mensual, aunque con un límite máximo, que se ha establecido en 150 euros al mes, que sube hasta 180 para aquellas familias con menores a cargo. Es decir, el máximo que puede recibir un hogar es de 2.160 euros cuando hay niños y 1.800 si no los hay. Ese es el importe que se entrega en casi todos los casos, dado que prácticamente no hay alquileres por debajo de los trescientos euros al mes. Hay muy pocos casos en los que los solicitantes no obtienen el máximo montante posible, y son a menudo casos de alquileres que no abarcan todo el año sino sólo una parte del mismo.

El pago de la luz

Distinto es el caso, sin embargo, de las ayudas de garantía energética, las orientadas a ayudar al pago de las facturas de suministros. Su demanda se ha reducido en los últimos tiempos como consecuencia de la bajada del precio de la factura de la luz. El año pasado se concedieron un total de 898 con un coste de 205.993 euros, cuando se habían previsto 340.000 euros en los presupuestos. Ese dinero, como recuerda la concejal de Vivienda, Ana Solís, «se destinó al pago de ayudas al alquiler».

Este año se ha mantenido la misma partida de 340.000 euros, y de momento se han atendido únicamente 43 solicitudes, que han supuesto un desembolso de 13.533 euros. Aquí el máximo son 400 anuales. No obstante, Solís recuerda que «muchas familias esperan a juntar varios recibos, por lo que final del plazo suele elevarse el número de solicitudes». Aún así, todo apunta a que volverá a repetirse el mismo esquema, sobrará dinero de las ayudas de garantía energética que podrá destinarse a las que se entregan para el alquiler.

Hay una tercera línea, destinada a propietarios de vivienda que tienen dificultades para abonar las cuotas de la hipoteca o de la comunidad de vecinos, y que disponen de hasta 150.000 euros municipales, con un máximo de 1.100 por solicitante, siempre que no suponga más de la mitad de la cuota hipotecaria en el año para este fin, y 265 euros anuales para los gastos de comunidad. Estas solicitudes aún no se han resuelto.