«Es fundamental que el asmático mantenga el tratamiento», dice Muñiz Manuel Ángel Martínez. / MARIETA El Aula de Salud del área sanitaria aborda una enfermedad crónica que sufre entre el 4 y el 5 % por ciento de la población F. DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 6 junio 2019, 00:30

Entre el cuatro y el cinco por ciento de la población del Área Sanitaria III es asmática, según desveló el doctor Manuel Ángel Martínez Muñiz, jefe del servicio de Neumología en el Hospital Universitario San Agustín, en una nueva sesión del Aula de Salud organizada por el Área Sanitaria III con la colaboración de la asociación cultural La Serrana.

Muñiz recordó que se trata de una enfermedad de carácter crónico, por lo que «es fundamental que los pacientes mantengan los tratamientos médicos; de manera general, los estudios demuestran como la falta de adherencia a los tratamientos genera la mayor parte de los problemas». Y eso que la evolución de los medicamentos ha posibilitado tratamientos mucho más fáciles de seguir. «En ocasiones sucede que cuando un asmático se encuentra bien, piensa que no necesita tratamiento y, precisamente, está bien por ese tratamiento», recuerda el neumólogo avilesino.

La polución atmosférica de una comarca industrial no es un factor que ayude a llevar la enfermedad, aunque el doctor Muñiz recuerda que «la situación ha cambiado mucho. Cuando yo hacía la residencia en Oviedo, raro era el día en que no ingresaba uno o dos pacientes asmáticos por descompensaciones. Hoy en día no se ve tanto», apunta el especialista.

El seguimiento de los asmáticos se realiza entre la atención especializada y los médicos de familia. «Con el apoyo de enfermería son especialistas perfectamente capacitados para el seguimiento de los casos con asma bronquial leve y moderado», explica Muñiz. En estas situaciones, el San Agustín suele confirmar el diagnóstico y, después del primer año, el seguimiento pasa al Centro de Salud. Y una curiosidad, no existe una edad para que aparezca el asma bronquial.